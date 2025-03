Miriam busca al camionero que la sacó de la carretera y le hizo dar cinco vueltas de campana

Sólo conserva una hora, un lugar y un puñado de imágenes y sonidos que no consigue sacarse de la cabeza. Eran las 8.10 horas del lunes 24 de marzo, en la incorporación a la autovía A-7 desde la barriada de Ciudad Jardín. El primer flash le llegó desde el retrovisor: un camión aproximándose a gran velocidad e invadiendo su carril. En el segundo, se ve a sí misma dando vueltas de campana y encomendándose a todo lo que podía. «No quiero morir, no quiero morir», se repetía a sí misma mientras el techo se iba estrujando como un acordeón sobre su cabeza.

Se llama Miriam Moya, tiene 25 años y trabaja como doctoranda en investigación en la Universidad de Málaga (UMA). Aquella mañana se dirigía a su puesto cuando sufrió un aparatoso accidente del que, pese a todo, resultó herida leve. Pero le pudo costar la vida. Ahora, busca al camionero que invadió su carril y que le hizo perder el control de su coche, un utilitario de pequeñas dimensiones que acabó completamente destrozado tras dar varias vueltas sobre sí mismo. Miriam ha decidido recurrir a la colaboración ciudadana para localizar a algún testigo del siniestro.

Así recuerda ella lo sucedido: «Yo iba entrando a la autovía por el carril de aceleración cuando vi por el espejo izquierdo cómo un camión invadía mi carril a mucha velocidad, hasta que terminó por impactar contra el foco lateral izquierdo de mi coche. Y claro, ahí perdí el control. Ya no sé lo que hizo el vehículo, cuántos trompos y vueltas de campana dio; al menos fueron cinco. Para mí todo aquello fue eterno, obviamente».

El pequeño Toyota Aygo de Miriam acabó en la zona izquierda de la calzada, volcado sobre sí mismo. La joven abrió los ojos y se vio literalmente boca abajo mientras suplicaba que no viniera un coche en el sentido de la marcha y la arrollara. Entonces, vio unos pies. Eran varias personas. Ella gritó: ¡sacadme, sacadme! «Al principio creí que se trataba de los ocupantes del camión, pero luego me di cuenta de que no. Eran otros usuarios, que se habían parado a socorrerme. Lo primero que hice fue preguntar dónde estaba el camión. Se había dado a la fuga».

Una ambulancia la trasladó al Hospital Regional, donde le hicieron numerosas pruebas para descartar lesiones internas. Milagrosamente, sólo sufrió contusiones y algún corte menor. «Para todo lo que podía haber pasado salí indemne. En un accidente de ese tipo lo normal es que una persona no lo cuente. Me duele todo el cuerpo, tengo muchos moratones, pero nada grave. Todavía me queda la marca del cinturón. Eso fue lo que me salvó», reflexiona la joven.