Imagen de la marihuna y hachís intervenido en Málaga. Guardia Civil

En Mijas y Manilva: intervienen 54 kilos de marihuana y hachís en dos operaciones en la AP-7

La Guardia Civil detiene a dos hombres por transportar sustancias estupefacientes

Málaga

Jueves, 13 de noviembre 2025, 11:48

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres que circulaban por la carretera AP-7 de la costa en la provincia de Málaga, en dos ... actuaciones que han permitido la aprehensión de una importante cantidad de droga oculta en el interior de los vehículos que conducían, en total 54 kilos de marihuana y hachís.

