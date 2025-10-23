Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Momento de la detención del conductor. Las 4 Esquinas

Media hora de persecución policial en Villanueva del Trabuco: colisiona con más de 20 coches

El sospechoso ha sembrado el pánico este jueves tras conducir a gran velocidad por el municipio. La Policía ha logrado cerrarle el paso en una plaza, donde ha quedado detenido

María José Díaz Alcalá
Julio J. Portabales

María José Díaz Alcalá y Julio J. Portabales

Jueves, 23 de octubre 2025, 19:31

Intensa persecución policial este jueves en Villanueva del Trabuco. Un conductor que venía de Málaga capital ha sembrado el pánico en el municipio tras circular ... a gran velocidad y colisionando con los vehículos que encontraba a su paso. Agentes Policía Local estiman que el número supere los 20, incluyendo uno de la Guardia Civil, han informado a SUR.

