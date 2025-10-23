Media hora de persecución policial en Villanueva del Trabuco: colisiona con más de 20 coches
El sospechoso ha sembrado el pánico este jueves tras conducir a gran velocidad por el municipio. La Policía ha logrado cerrarle el paso en una plaza, donde ha quedado detenido
Jueves, 23 de octubre 2025, 19:31
Intensa persecución policial este jueves en Villanueva del Trabuco. Un conductor que venía de Málaga capital ha sembrado el pánico en el municipio tras circular ... a gran velocidad y colisionando con los vehículos que encontraba a su paso. Agentes Policía Local estiman que el número supere los 20, incluyendo uno de la Guardia Civil, han informado a SUR.
Ha ocurrido este jueves, sobre la una de la tarde, cuando los servicios de emergencias han recibido una llamada que alertaba de un turismo kamikaze en el municipio trabuqueño. Instantes después, una vecina se ha acercado a la Jefatura para denunciar que ese mismo vehículo le había dañado el suyo.
De inmediato, agentes de la Policía Local se han movilizado y han requerido la presencia de la Guardia Civil, y se ha iniciado una persecución por la localidad que se ha dilatado alrededor de los 30 minutos. «Le hemos dado el alto en varias ocasiones, pero hacía caso omiso. Incluso dio la vuelta y trató de embestirnos, no lo consiguió porque conseguí esquivarlo y meterle en una parcela que había al lado», explica a este periódico uno de los agentes que ha intervenido.
Con la colaboración de varias patrullas del Instituto Armado, los policías han logrado cerrarle el paso en la plaza del Prado. Tras «sacarlo por la fuerza», el individuo ha sido detenido y trasladado a dependencias de la Guardia Civil, donde, según las fuentes, se ha negado a que se le practicara la prueba de alcoholemia.
Los agentes han podido saber que el sospechoso ha pasado antes por Villanueva del Rosario, donde también habría colisionado contra otros coches. De esta manera, calculan que el número de coches afectados por el individuo supere la veintena. No obstante, la investigación continúa abierta para evaluar los daños y tratar de esclarecer lo sucedido.
