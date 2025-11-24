Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de la entrada al Juzgado de Menores, situado en la Ciudad de la Justicia de Málaga. SUR

Málaga es la tercera provincia española con más menores condenados por delitos sexuales

En apenas un año se han duplicado con creces los adolescentes con sentencias firmes como autores de este tipo de conductas, al pasar de 13 en 2023 a 31

Irene Quirante

Irene Quirante

Lunes, 24 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Málaga fue la tercera provincia española con más menores condenados por delitos sexuales el pasado 2024. Mientras que en el conjunto nacional hubo 550 adolescentes ... a los que se declaró culpable de conductas que atentaban contra la libertad sexual, aquí hubo un total de 31 jóvenes, cuyas condenas son firmes, por este tipo de infracciones penales. Cabe recordar que estos datos afectan únicamente a jóvenes de entre 14 y 17 años, ya que los de menor edad son inimputables ante la ley.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga: hay un detenido
  2. 2 Giro del tiempo en Andalucía: un nuevo frente dejará lluvias y avisos por fuerte viento y olas
  3. 3 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga: hay un detenido
  4. 4 Impiden la venta en Málaga de un bebé por 3.000 euros a una pareja que no podía tener hijos por problemas de fertilidad
  5. 5 El crimen de Rincón: el detenido acabó con la vida de su exmujer a puñaladas
  6. 6

    Reconocer un infarto a tiempo: el de las mujeres puede avisar de forma distinta, alertan los cardiólogos
  7. 7 Cuando hablamos de pescaíto malagueño, ¿sabemos qué es lo que realmente viene de Málaga?
  8. 8 Empieza el plazo para optar a 253 VPO con alquileres de unos 400 euros mensuales en Málaga
  9. 9 Rincón llora el crimen de María Victoria, una mujer «humilde, trabajadora y muy querida»
  10. 10

    La jubilación a los 60 años sin recortes para los camioneros se decidirá en primavera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Málaga es la tercera provincia española con más menores condenados por delitos sexuales

Málaga es la tercera provincia española con más menores condenados por delitos sexuales