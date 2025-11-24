Málaga es la tercera provincia española con más menores condenados por delitos sexuales

Málaga fue la tercera provincia española con más menores condenados por delitos sexuales el pasado 2024. Mientras que en el conjunto nacional hubo 550 adolescentes ... a los que se declaró culpable de conductas que atentaban contra la libertad sexual, aquí hubo un total de 31 jóvenes, cuyas condenas son firmes, por este tipo de infracciones penales. Cabe recordar que estos datos afectan únicamente a jóvenes de entre 14 y 17 años, ya que los de menor edad son inimputables ante la ley.

La cifra únicamente fue superada en los territorios de Barcelona (52) y Alicante (48), mientras que Madrid y Valencia se sitúan en cuarto lugar al registrar 30 sentencias por estos delitos, de acuerdo con los datos hechos públicos por el Ministerio de Justicia y consultados por SUR.

Según la estadística, en apenas ocho años se han triplicado los casos en la provincia malagueña, donde se ha pasado de los nueve que hubo en 2017 -que es el primer año que aparece reflejado en el informe- a superar la treintena en 2024. El ejercicio anterior hubo 13 menores condenados por este tipo de conductas, por lo que el aumento también ha sido considerable, ya que se ha duplicado con creces en apenas doce meses. Del mismo modo, además de las condenas firmes, en la provincia se contabilizaron el pasado año hasta 37 infracciones de carácter sexual perpetradas por menores y este tipo de delitos dieron lugar a que los juzgados malagueños adoptaran un total de 71 medidas.

A nivel autonómico, Málaga registró el 31,3 por ciento de las condenas dictadas, que ascendieron a 99. Cádiz fue en 2023 la provincia con más adolescentes declarados culpables de delitos sexuales, con 16 sentencias firmes y, aunque Málaga le supera en la última estadística, también subieron considerablemente en la provincia gaditana en el 2024, cuando se contabilizaron 24 adolescentes condenados. Por el contrario, Huelva fue donde se registraron menos casos el pasado ejercicio, con solo uno, seguidas de Córdoba (cinco) y Jaén (seis).

Noticia relacionada Un total de 578 adolescentes fueron declarados culpables de diferentes infracciones penales

El aumento de los delitos sexuales perpetrados por menores en España es una de las preocupaciones de las que se ha hecho eco el Ministerio Público en los últimos años. La Fiscalía General del Estado (FGE), en la Memoria de 2025 -relativa al ejercicio anterior-, apunta como principal causa de esta problemática al «acceso temprano a contenidos pornográficos inadecuados sin una adecuada educación sexual y en valores en general». Aunque hay casos en los que se han detectado otros factores, como el consumo de alcohol o de sustancias, en el informe se hace hincapié en la influencia tan perniciosa que tienen este tipo de imágenes en los adolescentes, ya que pueden conducir a la «trivialización de las conductas violentas y a una concepción equivocada de las relaciones sexuales libres y consentidas».

En este sentido, la FGE alerta de que la pornografía es una fuente de inspiración para la adolescencia y lo argumenta en base a datos: el 54,1% cree que estos contenidos proporcionan ideas para sus propias experiencias sexuales (en mayor medida, ellos) y al 54,9 % le gustaría poner en práctica lo que han visto. «El 47,4% de adolescentes que ven pornografía más a menudo ha llevado alguna escena a la práctica, más los chicos», que son los que consumen más estas imágenes.

31,3% de los menores condenados por delitos sexuales en Andalucía son de Málaga. En la comunidad se registraron 99 sentencias firmes a adolescentes de entre 14 y 17 años por este tipo de conductas.

Según el análisis, es necesario que los menores tengan herramientas para interpretar estos contenidos, ya que acceden a los mismos a través de Internet sin haber culminado su proceso madurativo y sin una educación ético-sexual.

De hecho, advierte de que este tipo de páginas «en la práctica cumplen una función pseudo-educativa», lo que contribuye a que los adolescentes adquieran una visión falsa y distorsionada de las relaciones sexuales, basadas en el dominio y la sumisión, que trasladan posteriormente a sus vivencias.