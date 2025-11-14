Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

En libertad el detenido por el accidente en el que murió un joven de 18 años en Coín

El arrestado está investigado por los delitos de homicidio imprudente, omisión del deber de socorro y conducción bajo la influencia de cannabis

Irene Quirante

Irene Quirante

Viernes, 14 de noviembre 2025, 11:35

Comenta

El joven de 23 años arrestado por su presunta implicación en el siniestro mortal de Coín que dejó a un fallecido de 18 años ... ha quedado en libertad provisional, según han confirmado a SUR las fuentes consultadas. De acuerdo con las mismas, está siendo investigado por la presunta comisión de un delito de homicidio imprudente, omisión del deber de socorro y por conducir bajo la influencia de cannabis.

