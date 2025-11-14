En libertad el detenido por el accidente en el que murió un joven de 18 años en Coín

El joven de 23 años arrestado por su presunta implicación en el siniestro mortal de Coín que dejó a un fallecido de 18 años ... ha quedado en libertad provisional, según han confirmado a SUR las fuentes consultadas. De acuerdo con las mismas, está siendo investigado por la presunta comisión de un delito de homicidio imprudente, omisión del deber de socorro y por conducir bajo la influencia de cannabis.

Así lo ha decretado la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 2 de Coín, que era el que se encontraba en funciones de guardia el pasado martes, cuando el arrestado pasó a disposición judicial. No obstante, ha impuesto al conductor, procedente de un país de la Unión Europea, medidas cautelares.

El joven tendrá que comparecer los días 1 y 15 en sede judicial. Además, se le ha impuesto la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del territorio nacional. La causa será instruida en el Tribunal de Instancia número 1, que es el que se encontraba de guardia en el momento de ocurrir el accidente.

El suceso se registró sobre las 17.30 horas de este lunes, 10 de noviembre, cuando varios testigos alertaron de que se había producido un accidente en el kilómetro 12 de la A-355. Las pesquisas apuntan a que el detenido provocó el siniestro, en el que colisionaron dos turismos y un camión, tras lo que uno de los vehículos salió disparado y alcanzó a la víctima, que circulaba en una motocicleta.

A continuación, el sospechoso supuestamente se dio a la fuga, aunque más tarde se entregó en dependencias de la Guardia Civil. Los servicios sanitarios, a su llegada, no pudieron hacer más que confirmar el fallecimiento del motorista, un joven de 18 años que era vecino de Monda.

La víctima llamaba Daniel y aspiraba a convertirse en policía, para lo que ya había empezado a prepararse en una academia. El trágico siniestro ha causado conmoción en su municipio, donde era muy conocido y querido porque sus padres habían regentado dos negocios hosteleros.