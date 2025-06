Liberan a una mujer tras dos días retenida y sometida a agresiones sexuales en una casa en Marbella

Irene Quirante Jueves, 26 de junio 2025, 13:31 Comenta Compartir

La Policía Local de Marbella ha liberado a una mujer que, presuntamente, pasó dos días retenida por un hombre en una vivienda, donde habría intentado apuñalarla y asfixiarla, además de agredirla sexualmente. Sucedió este martes, cuando la víctima contactó con la Sala del 092 para pedir auxilio, lo que dio lugar a un dispositivo que se saldó con su rescate y con la detención del sospechoso, según han confirmado a SUR las fuentes consultadas.

La llamada se produjo sobre las 16.30 horas. Según indicó la mujer, se encontraba prácticamente presa en su domicilio con un individuo que no le permitía salir a la calle y que, además, estaba bajo los efectos de sustancias tóxicas y bebidas alcohólicas. De inmediato, una primera patrulla se personó en la dirección que facilitó la perjudicada.

Así, los agentes, desde el exterior, pudieron hablar con la víctima, quien seguía en el interior del inmueble, muy nerviosa, e insistía en que no podía marcharse porque un hombre, que estaba también allí, se lo impedía en contra de su voluntad. Los efectivos comprobaron que, muy cerca de ella, se encontraba el sospechoso. Al verlo, le indicaron que abriera la puerta, a lo que el individuo les respondió, siempre según las fuentes, que no podía porque no encontraban las llaves.

La situación encendió todas las alarmas para los agentes, quienes temieron por la integridad física de la mujer, por lo que dieron aviso a los bomberos, que procedieron a abrir una de las entradas de la casa. Así, los policías locales arrestaron al hombre, a pesar de la fuerte resistencia que opuso, como ha avanzado Málaga Hoy.

Con el individuo ya esposado, hicieron lo posible por calmar a la perjudicada, quien relató a los funcionarios municipales que había vivido un auténtico calvario. Según indicó, llevaba dos días retenida en su casa y siendo sometida a agresiones sexuales por parte del individuo, quien también la habría agarrado fuertemente del cuello durante varios minutos para impedir que llamara a la policía.

Además, siempre según las fuentes, también contó que el hombre intentó herirla con un cuchillo tras lo que ella se hizo un corte en una mano al sujetarlo para impedir el ataque. Además de esa lesión, la mujer presentaba varios hematomas en el cuello y en ambas piernas, así como lesiones en la cara.

Por todos estos hechos, el sospechoso quedó detenido como supuesto autor de los delitos de detención ilegal, allanamiento de morada, agresión sexual y amenazas.