Un juzgado de Málaga perdona a un empresario una deuda de 3,5 millones de euros: «Era su muerte civil»

Había creado una empresa y había avalado con su propio nombre -como persona natural- los créditos necesarios para levantarla. Pero las cosas no salieron como ... esperaba y acabó por cerrarla y declarar el concurso de acreedores, en que se enfrentaba a un deuda de casi 3,6 millones de euros.

Ahora, el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Málaga ha decidido exonerar al empresario de la deuda que acumulaba -una cifra récord en la provincia- al considerar que actuó de buena fe y que cumplía todos los requisitos legales para perdonársela, según se desprende del auto, al que ha tenido acceso SUR.

El empresario interpuso -por medio de su representante legal, Aurelio Gurrea Chalé, presidente de Dictum Abogados- una solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho después de que hubieran transcurrido 15 días para que los acreedores pudieran solicitar el nombramiento de un administrador concursal.

La empresa, una sociedad limitada radicada en Málaga, se había declarado en concurso voluntario sin masa, es decir, sin bienes para cubrir las deudas y los gastos. En consecuencia, los acreedores podían dirigir sus acciones contra el avalista de los créditos, en los que figuraba el empresario como persona natural.

Las deudas, a las que tampoco podía enfrentarse con su patrimonio al ascender a casi 3,6 millones, le habrían imposibilitado solicitar cualquier préstamo en el futuro, por pequeño que fuese. «Habría sido su muerte civil», confiesa el letrado Francisco Javier Fernández Zurita, socio director de Dictum Abogados en Andalucía.

El bufete apeló a la Ley Concursal, aunque el mecanismo que se aplica es el mismo que el de la conocida Ley de Segunda Oportunidad, que en los países anglosajones se conoce como 'fresh start'. El juzgado de lo Mercantil considera que se dan todos los requisitos para exonerarlo de la deuda teniendo en cuenta que no se aprecia mala fe.

En concreto, la magistrada indica que el deudor es «persona natural» y que «no consta» que en los 10 años anteriores «hubiera sido condenado en sentencia firme a penas privativas de libertad por delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores», indica literalmente.

Tampoco figura en su historial que en los 10 años anteriores a la solicitud hubiera sido sancionado por resolución administrativa firme por infracciones tributarias, ni que haya sido declarado culpable en el concurso o que haya incumplido «los deberes de colaboración y de información respecto del juez del concurso».

El auto establece que tampoco se ha detectado en la documental aportada que haya proporcionado «información falsa o engañosa» o que se haya comportado de forma «temeraria o negligente» al tiempo de contraer endeudamiento o de evacuar sus «obligaciones conforme a las circunstancias enumeradas en la ley».

Dado que se cumplen todos los requisitos legales, la jueza de lo Mercantil concluyó estimar la solicitud de exoneración de la deuda, lo que supone la extinción de todos los créditos de la empresa asociados a nombre del empresario.