La Junta abre expediente a la residencia de ancianos donde un interno agredió a otra que falleció

La Junta de Andalucía ha abierto expediente a la residencia de ancianos Caser de Cerrado de Calderón, donde un interno agredió a otra hasta causarle ... lesiones por las que tuvo que ser hospitalizada varios días y que falleció el domingo. La Delegación de Inclusión Social, a la que el centro no informó de este incidente, ha iniciado también una inspección para depurar posibles responsabilidades. Fuentes del Gobierno autonómico aseguran que la residencia ha pasado todas las inspecciones rutinarias y reconocen haber conocido los hechos por este periódico.

Desde la Junta recuerdan que este tipo de agresiones «pueden suceder», especialmente en centros donde residen personas con enfermedades mentales o conductas violentas, aunque admiten cierta «sorpresa» ante el hecho de que la agresión no fuera notificada: «No tienen obligación, pero lo normal es que avisen». La inspección, cuya visita ya se ha programado, deberá ahora determinar si los hechos se produjeron por una reducción en la ratio de personal o por falta de medidas adecuadas, o bien si el centro no tiene responsabilidad alguna.

Las mismas fuentes subrayan que en las inspecciones realizadas con anterioridad Caser cumplía todos los requisitos exigidos por la normativa. En cualquier caso, al tratarse de una residencia privada en la que la Junta de Andalucía no tiene concertadas plazas ni deriva usuarios, el Gobierno autonómico no tiene responsabilidades directas sobre su gestión. No obstante, insisten en que el seguimiento por parte de la Administración es «total», especialmente tras los incidentes registrados, y que se actuará «con toda la diligencia» una vez se conozcan las conclusiones de la inspección.

La mujer fallecida, de 78 años, padecía alzhéimer. El presunto autor de la agresión es otro interno, de 66 años, que sufre un cuadro de demencia senil en fase muy avanzada. Según las primeras investigaciones, el hombre se habría despertado de madrugada y, desorientado, accedió a la habitación donde dormía la víctima, a la que atacó con gran violencia. Fuentes policiales confirman que fue detenido al día siguiente por su presunta implicación en un delito de lesiones. La mujer falleció el domingo.

Este diario ha intentado recabar la versión de la dirección del centro, sin que por el momento haya sido posible.