La Junta abre expediente a la residencia de ancianos donde un interno agredió a otra que falleció

La Delegación de Inclusión Social, a la que el centro no avisó del incidente, inicia una inspección para depurar posibles responsabilidades

Alberto Gómez
Irene Quirante

Alberto Gómez e Irene Quirante

Martes, 4 de noviembre 2025, 00:21

Comenta

La Junta de Andalucía ha abierto expediente a la residencia de ancianos Caser de Cerrado de Calderón, donde un interno agredió a otra hasta causarle ... lesiones por las que tuvo que ser hospitalizada varios días y que falleció el domingo. La Delegación de Inclusión Social, a la que el centro no informó de este incidente, ha iniciado también una inspección para depurar posibles responsabilidades. Fuentes del Gobierno autonómico aseguran que la residencia ha pasado todas las inspecciones rutinarias y reconocen haber conocido los hechos por este periódico.

