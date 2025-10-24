Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

A juicio el hijo de Ángela, la mujer hallada sin vida en una arqueta de Teatinos

El joven se sentará el lunes en el banquillo como acusado de los delitos de asesinato, robo con violencia y profanación de cadáver

Irene Quirante

Irene Quirante

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:20

Comenta

Su familia la buscó durante cinco semanas, hasta que la Policía Nacional localizó su cuerpo sin vida en el interior de una arqueta en Teatinos, ... a escasos metros de la vivienda en la que residía. Se llamaba Ángela y tenía 60 años. El próximo lunes, día 27, está previsto que comience el juicio por su crimen, por el que su hijo adoptivo, de 26 años, se sentará en el banquillo como acusado de los delitos de asesinato, robo con violencia y profanación de cadáveres. En este caso, será un jurado popular el que tendrá que emitir un veredicto.

