A juicio el hijo de Ángela, la mujer hallada sin vida en una arqueta de Teatinos

Su familia la buscó durante cinco semanas, hasta que la Policía Nacional localizó su cuerpo sin vida en el interior de una arqueta en Teatinos, ... a escasos metros de la vivienda en la que residía. Se llamaba Ángela y tenía 60 años. El próximo lunes, día 27, está previsto que comience el juicio por su crimen, por el que su hijo adoptivo, de 26 años, se sentará en el banquillo como acusado de los delitos de asesinato, robo con violencia y profanación de cadáveres. En este caso, será un jurado popular el que tendrá que emitir un veredicto.

De acuerdo con el relato acusatorio de la Fiscalía, el hijo adoptivo de la víctima, para el que pide 21 años y medio de cárcel, mató a su madre tras darle una paliza y maniatarla con el único objetivo de robarle el dinero que tenía en su tarjeta de crédito. Según apunta, el chico, que padece «una discapacidad mental leve», no actuó solo, sino con un menor que entonces tenía 17 años y ya ha sido condenado por estos hechos.

El cadáver de Ángela fue localizado a primera hora del 12 de julio de julio de 2022. Si bien, la acusación mantiene que la mujer llevaría fallecida desde el 25 de junio. Ese día, sobre las 13.00 horas, el acusado supuestamente se personó en el domicilio de su madre en compañía de su amigo menor, con el que habría violentado la cerradura para acceder al interior.

El fiscal sostiene que el joven y un amigo menor, ya condenado, estrangularon a la mujer tras maniatarla y amordazarla

La víctima llegó unas dos horas más tarde a la casa, donde ambos la estaban esperando. Según la fiscal, se inició una discusión y, en el transcurso de la misma, el procesado y su amigo agredieron a la víctima con el único objetivo de que les facilitara el PIN de su tarjeta de crédito.

La tiraron al suelo, según sostiene la acusación pública, y arrastraron a la mujer hasta el salón, donde le propinaron varios puñetazos en la cabeza. Finalmente, Ángela les dio su clave y les dijo dónde podían encontrar dinero. No obstante, siempre según se expone en el escrito de calificación, los dos jóvenes decidieron atarla de pies y manos y la amordazaron con un trapo y una cuerda.

Sin posibilidad de defensa

La víctima, según la tesis del fiscal, consiguió sacarse la cuerda de la boca y esta quedó fijada en su cuello, «momento en el que ambos procedieron a tirar con fuerza de la citada cuerda con la intención de acabar con su vida». Lo hicieron, presuntamente, aprovechando que seguía atada de pies y manos. Ángela falleció sin poder defenderse.

A continuación, ambos se apropiaron de 900 euros que la perjudicada había sacado esa mañana de un cajero. Luego, supuestamente, metieron el cuerpo de la mujer en un congelador, tras lo que limpiaron el piso para eliminar todas las huellas posibles del crimen.

De acuerdo con la acusación pública, el joven y el menor profanaron el cadáver de la víctima al trasladarlo al trastero del domicilio, donde presuntamente lo escondieron en un baúl. Hasta la madrugada del 29 de mayo, cuando arrojaron el cuerpo a una arqueta de la calle Juan de Robles, donde permaneció hasta que la policía lo encontró el 12 de julio.

El Ministerio Público ha fijado la pena que solicita para el acusado, que asciende a 21 años y medio de prisión, entendiendo que en el crimen concurrió la circunstancia mixta agravante de parentesco, así como la eximente incompleta de alteración mental.

La defensa culpa al menor

La tesis que mantiene la defensa, ejercida por la letrada Carmen Sánchez, es que el procesado no participó en el asesinato de su madre, ni tampoco en el resto de delitos de los que se le acusa. En su escrito, al que SUR ha tenido acceso, se apunta al menor -condenado por estos hechos en abril de 2023 por el Juzgado de Menores número 2 de Málaga- como único autor, incidiendo en que fue quien «reconoció la autoría» y «condujo a la policía al lugar donde se encontró el cuerpo».

La defensa señala que el acusado, el día de autos, tenía un retraso mental con un grado de discapacidad del 50 por ciento

Además, sostiene que el hijo de la víctima, a la fecha de los hechos, tenía «un retraso mental con grado de discapacidad psíquica de un 50%», de acuerdo con una resolución del 25 de noviembre de 2022. En esta línea, incide en que el forense del Instituto de Medicina Legal y un perito concluyeron que su cociente intelectual «está debajo de la media y que tiene una discapacidad mental».

De ahí que, de acuerdo con su escrito inicial, la defensa considere que el joven no puede ser condenado y, de manera alternativa, indica que los hechos podrían ser calificados como un delito de encubrimiento. De forma subsidiaria a la anterior calificación, apunta a un posible homicidio imprudente, robo con violencia en grado de tentativa y delito de profanación de cadáver.

Acusaciones particulares

Además de la Fiscalía, en este caso también hay dos acusaciones particulares, que representan al hijo mayor de la víctima y a sus hermanos. Coinciden con el Ministerio Público a la hora de establecer las penas que piden para el hijo de Ángela, aunque también acusan a otras dos mujeres de un delito de encubrimiento.

Según mantienen, el día de autos, el procesado y el menor contaron lo ocurrido a la madre del adolescente y a su mujer. Supuestamente, ambas les aconsejaron que no contaran nada y que escondieran el cadáver. Luego, subrayan, se mudaron al domicilio de la víctima y guardaron sus pertenencias en el trastero, donde todavía seguía oculto el cuerpo de la mujer. Piden que también sean condenadas a tres años de cárcel.