Juzgan (por segunda vez) a los dos acusados del atropello mortal a un joven tras una pelea en Benalmádena

Los dos hombres procesados por, supuestamente, atropellar mortalmente -y de manera intencionada, según las acusaciones- a un joven de 22 años y herir gravemente a ... otro de 19 con los que tuvieron varios conflictos tras coincidir de fiesta en febrero de 2017 en Benalmádena vuelven a sentarse en el banquillo de los acusados el próximo lunes 1 de diciembre después de que después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anulara el fallo del jurado popular anterior debido a las «incongruencias» detectadas en el acta del veredicto.

Ambos se enfrentan a la petición de la Fiscalía de 26 años de prisión como supuestos autores de un delito de asesinato y de otro en grado de tentativa; mientras que, las acusaciones particulares elevan la solicitud de pena hasta los 29 años, ha señalado el abogado que representa al padre -hay otra acusación que defiende a la madre y a la hermana- de la víctima mortal, Miguel Ángel Ortiz.

El atropello, según mantenían las acusaciones, ocurrió después de que los investigados tuvieran una pelea con las víctimas en la plaza Solymar. Este asunto fue enjuiciado en marzo del año pasado por un tribunal del jurado, que declaró a ambos culpables, tras lo que la Audiencia Provincial dictó la sentencia condenatoria.

Repetición del juicio

Sin embargo, el recurso presentado por las defensas llevó al TSJA a anular la sentencia y a ordenar la repetición del juicio. Según argumentaron los jueces, el jurado consideró que los dos acusados no habían convenido buscar a las víctimas en busca de represalias por haberlos agredido previamente, señalando este hecho como desfavorable. Y, pese a ello, en el veredicto sí se recogía como probado que habían llegado a ese acuerdo con ánimo de venganza.

«La contradicción es clara y palmaria, y resulta evidente del conjunto expuesto y no puede achacarse a un error en la redacción del acta del veredicto», exponían en este sentido los jueces. «La voluntad del jurado no está clara en orden a la existencia de un acuerdo previo entre los dos acusados; más, al contrario, es contradictorio su pronunciamiento al respecto, y tiene incidencia sobre la declaración como probada de la conducta de uno y otro, o la de los dos, y su consecuencia jurídica», explican.

Dicha incongruencia, para el TSJA, debió ser detectada por la magistrada y proceder a a la devolución del acta del veredicto para no dictar una sentencia «que contradice en este punto lo acordado, incongruentemente, por el jurado». Según los jueces del Alto Tribunal andaluz, lo sucedido ocasionó «indefensión» y «afectación de los derechos fundamentales» de ambos acusados, por lo que anuló tanto el acta del veredicto como la resolución y ordenó la repetición del juicio. De esta manera, volverá a celebrarse el pleito en la Audiencia Provincial, que está previsto que arranque este próximo lunes y que se prolongue hasta el 12 de diciembre.