Imagen de archivo de la Avenida Antonio Machado, donde tuvo lugar el atropello mortal. SUR

Juzgan (por segunda vez) a los dos acusados del atropello mortal a un joven tras una pelea en Benalmádena

Un jurado popular volverá a dirimir sobre la culpabilidad del conductor y el copiloto después de que el TSJA anulara el fallo judicial anterior debido a las «incongruencias» detectadas en el acta del veredicto

María José Díaz Alcalá

María José Díaz Alcalá

Domingo, 30 de noviembre 2025, 01:03

Los dos hombres procesados por, supuestamente, atropellar mortalmente -y de manera intencionada, según las acusaciones- a un joven de 22 años y herir gravemente a ... otro de 19 con los que tuvieron varios conflictos tras coincidir de fiesta en febrero de 2017 en Benalmádena vuelven a sentarse en el banquillo de los acusados el próximo lunes 1 de diciembre después de que después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anulara el fallo del jurado popular anterior debido a las «incongruencias» detectadas en el acta del veredicto.

