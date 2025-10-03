Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Sucesos Fuengirola

Un joyero persigue al atracador que lo encañonó en Fuengirola y logra que la policía lo detenga

Los agentes interceptaron al sospechoso en posesión de varios relojes de lujo sustraídos y comprobaron que sobre él pesaba una orden de detención en Francia

Irene Quirante

Irene Quirante

Viernes, 3 de octubre 2025, 00:24

La policía ha arrestado a un individuo como presunto autor de un atraco a punta de pistola en una joyería de Fuengirola. Según ha podido ... confirmar SUR, el asaltante llegó a colocar el arma en la barriga del propietario del negocio para obligarlo a que le entregase varios relojes de alta gama.

