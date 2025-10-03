Un joyero persigue al atracador que lo encañonó en Fuengirola y logra que la policía lo detenga

La policía ha arrestado a un individuo como presunto autor de un atraco a punta de pistola en una joyería de Fuengirola. Según ha podido ... confirmar SUR, el asaltante llegó a colocar el arma en la barriga del propietario del negocio para obligarlo a que le entregase varios relojes de alta gama.

A pesar de la tensa situación que acababa de vivir, al ver que el autor emprendía la huida a la carrera, el propietario del establecimiento decidió ir tras él a bordo de su motocicleta. Así, inició una persecución al tiempo que informaba a la policía del suceso y de la dirección tomada por el sospechoso.

Varias patrullas de la Policía Nacional y de la Policía Local se sumaron de inmediato a la batida con las características aportadas por la víctima, quien concretó que se trataba de un hombre negro y también describió las prendas que vestía.

Al cabo de unos minutos, los policías interceptaron a un individuo que se correspondía con la descripción, al que encontraron en posesión de los relojes sustraídos. Además, comprobaron que el varón, de nacionalidad francesa, contaba con una orden de detención en su país.

Los hechos ocurrieron este martes, sobre las 18.20 horas, en un establecimiento del Paseo Jesús Santos Rein. Al parecer, el ladrón accedió al local y, con ayuda del traductor de Google, entabló una conversación en francés con la víctima, al que le preguntó por algunos relojes.

Todo parecía normal hasta que el ladrón sacó de una bolsa un arma de fuego que, según las fuentes, sería simulada. A continuación, encañonó con la misma al joyero, situando la pistola a la altura de su barriga, y le obligó a que le entregara varios relojes de lujo, con los que se dio a la fuga.

La rápida reacción de la víctima, junto a la movilización de la Policía Nacional y la Policía Local, fue clave para que el sospechoso fuera localizado al cabo de unos minutos a la altura del recinto ferial, de acuerdo con las fuentes.

Al parecer, unos minutos antes del asalto a la joyería, el sospechoso también había intentado acceder a otra joyería situada a escasa distancia. No obstante, el dueño del local sospechó de sus intenciones y decidió no abrir la puerta para permitirle el paso.