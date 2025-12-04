Un joven de 22 años es detenido por apuñalar con un destornillador a su padrastro en un piso de Portada Alta

Un joven de 22 años ha sido detenido por la Policía Nacional por supuestamente apuñalar con un destornillador a su padrastro en un piso de ... Portada Alta. El supuesto agresor, que protagonizó un forcejeo con los agentes, los habría amenazado con un cuchillo de grandes dimensiones y tratado, incluso, de arrebatarles el arma reglamentaria.

Ocurrió en una vivienda de la capital malagueña este lunes 1 de noviembre, por la tarde, cuando efectivos de la Policía Nacional fueron alertados de un presunto ataque de un joven a la pareja de su madre. A su llegada, los agentes encontraron a la víctima ensangrentada y tendida en la cama.

Según fuentes cercanas consultadas por este periódico, el agresor, que también se encontraba en la vivienda, supuestamente amenazó a los policías con un cuchillo de cocina de grandes dimensiones y trató de agredirlos.

Tras un intenso forcejeo en el que el sospechoso habría incluso intentado quitarle a uno de los agentes su arma reglamentaria, los efectivos lograron reducirlo y proceder a su detención por su presunta responsabilidad en un delito de violencia doméstica.

Por su parte, la víctima, un hombre de 54 años, tuvo que ser atendida por los profesionales del Centro de Emergencias Sanitarias 061, aunque, según las fuentes, no fue necesario su traslado a un hospital, pues, aunque las lesiones que presentaban sangraban abundantemente, eran superficiales.