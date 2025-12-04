Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un joven de 22 años es detenido por apuñalar con un destornillador a su padrastro en un piso de Portada Alta

El arrestado supuestamente amenazó a los policías con un cuchillo de grandes dimensiones e incluso trató de arrebatar el arma reglamentaria a uno de ellos

María José Díaz Alcalá

María José Díaz Alcalá

Jueves, 4 de diciembre 2025, 10:38

Comenta

Un joven de 22 años ha sido detenido por la Policía Nacional por supuestamente apuñalar con un destornillador a su padrastro en un piso de ... Portada Alta. El supuesto agresor, que protagonizó un forcejeo con los agentes, los habría amenazado con un cuchillo de grandes dimensiones y tratado, incluso, de arrebatarles el arma reglamentaria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenidos una notaria, una abogada, un director de banco y un asesor fiscal en una trama de blanqueo en Málaga
  2. 2 Once médicos de guardia, intoxicados en la cafetería del Hospital Clínico de Málaga
  3. 3 Denunciado por presunto acoso sexual el líder del PSOE de Torremolinos: «¿Ese escote lo has tenido siempre?»
  4. 4

    Los tribunales dan carpetazo al caso Mitjana: avalan que Málaga ha compensado a los vecinos y controlado el ruido en la zona
  5. 5 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»
  6. 6 Muere un hombre de 79 años en un choque en Rincón de la Victoria
  7. 7 Denunciado por presunto acoso sexual el líder del PSOE de Torremolinos: «¿Ese escote lo has tenido siempre?»
  8. 8 El photocall de la discoteca captó a los tres sospechosos de la violación grupal de Málaga
  9. 9 El viento tumba un árbol y varias cornisas de un edificio y derriban una marquesina frente a los Baños del Carmen
  10. 10 Una menor de dos años da positivo en cocaína tras retirarle la custodia a sus padres por desnutrición y suciedad en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un joven de 22 años es detenido por apuñalar con un destornillador a su padrastro en un piso de Portada Alta

Un joven de 22 años es detenido por apuñalar con un destornillador a su padrastro en un piso de Portada Alta