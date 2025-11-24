Investigan la muerte de un hombre con signos de violencia en Yunquera
La Guardia Civil ha realizado la inspección ocular en la vivienda donde ha sido localizado
Málaga
Lunes, 24 de noviembre 2025, 22:57
La Guardia Civil investiga las circunstancias de la muerte de un hombre de unos 60 años cuyo cadáver ha sido localizado en el interior de ... una vivienda en Yunquera.
Los hechos han sucedido a primera hora de la tarde de este lunes, cuando un familiar localizó el cadáver del finado sobre un charco de sangre. Al parecer, presentaba heridas de arma blanca.
Por el momento, se desconocen las circunstancias que rodean al óbito. Fuentes cercanas al caso indicaron que se está a la espera de la autopsia para conocer la etiología de la muerte.
El fallecido, de nacionalidad española, trabajaba en el sector de la construcción, aunque actualmente estaba de baja.
