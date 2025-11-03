Investigan el hallazgo de un cadáver en el muelle de la gasolinera de barcos de Puerto Banús
Sanitarios del 061 han certificado su muerte. Por el momento, todas las hipótesis permanecen abiertas
Lunes, 3 de noviembre 2025, 15:23
La Guardia Civil investiga el hallazgo de un cadáver en Puerto Banús, en Marbella, este lunes. Según las distintas fuentes consultadas por este periódico, los ... facultativos no han podido hacer nada por salvar la vida del finado y, por el momento, todas las hipótesis sobre lo ocurrido permanecen abiertas.
Sobre el mediodía, varias patrullas de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y el Centro de Emergencias Sanitarias 061 han sido comisionadas por el hallazgo de un cuerpo, aún sin identificar. Tras rescatarlo y certificar su muerto, ha sido requerida también la comitiva judicial, formada por el juez de guardia, el letrado de la Administración de Justicia (LAJ) y el médico forense), encargada del levantamiento.
La investigación a cargo del Instituto Armado continúa abierta para tratar de esclarecer lo sucedido.
((Habrá ampliación))
