Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Ingresa grave un hombre que cayó por un desnivel tras un empujón de su novia en Benalmádena

La mujer, que supuestamente se marchó del lugar, fue detenida por la Policía Local en el alojamiento donde se hospedaba

María José Díaz Alcalá

María José Díaz Alcalá

Martes, 18 de noviembre 2025, 23:56

Comenta

Un hombre inglés de unos 30 años fue hospitalizado la semana pasada en estado grave al caer por un desnivel tras un empujón de su ... pareja durante una discusión en Benalmádena. Según han informado a este periódico distintas fuentes consultadas, la presunta responsable fue detenida por la Policía Local en el hotel donde se hospedaba.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta sanitaria por listeria: retiran nuevos lotes de chóped, pavo y mortadela vendidos en Andalucía
  2. 2 Novedades en el Domingo de Ramos en Málaga: cambia el orden de cuatro cofradías
  3. 3 Corte total del acceso a Málaga desde la A-357 por las pruebas de carga del nuevo carril bus-VAO
  4. 4 El educador detenido en Málaga por supuestas agresiones sexuales a tres menores fue despedido del centro de acogida
  5. 5

    El Málaga, decidido a despedir este martes a Sergio Pellicer
  6. 6

    Los quesos de cabra malagueña que han triunfado en los World Cheese Awards (y dónde comprarlos)
  7. 7 Tiroteo con tres heridos de una familia rival en Palma-Palmilla: el Supremo ratifica la pena de 27 años
  8. 8

    Frenazo del mercado de vivienda de segunda mano en Málaga
  9. 9 Pinchos antipalomas: Lo que debes saber si quieres instalarlos y vives en un bloque de vecinos
  10. 10 Detenidos el presidente y el vicepresidente de la Diputación de Almería por presuntos contratos irregulares

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Ingresa grave un hombre que cayó por un desnivel tras un empujón de su novia en Benalmádena

Ingresa grave un hombre que cayó por un desnivel tras un empujón de su novia en Benalmádena