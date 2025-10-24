Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen aérea del vehículo incendiado este viernes en la autovía a la altura de Nerja. SUR
Sucesos en Málaga

El incendio de un vehículo complica la circulación en la autovía en Nerja

El fuego obliga a cortar temporalmente el carril derecho en sentido a la capital malagueña

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Viernes, 24 de octubre 2025, 13:48

Comenta

El incendio de un vehículo ha complicado al mediodía de este viernes la circulación en la autovía del Mediterráneo A-7 a la altura de ... Nerja, en sentido a la capital malagueña.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La empresa de criptomonedas en la que presuntamente invirtió el gerente de El Candado acumula más de 150 afectados
  2. 2 Tercer apuñalamiento consecutivo en Málaga capital: evacúan a un hombre de 54 años con una herida en el tórax
  3. 3

    Primer paso para convertir el edificio de Telefónica en un hotel de lujo junto a la Catedral de Málaga
  4. 4 ¿Cuánto vale mi piso?: Los notarios lanzan el portal de la vivienda para consultar los precios «reales» de mercado
  5. 5 Cuidado con esta carretera de Málaga: es una de las más peligrosas de España
  6. 6 A juicio el hijo de Ángela, la mujer hallada sin vida en una arqueta de Teatinos
  7. 7 Una sentencia «pionera» concede a una guardia civil una reducción del 99% de su jornada laboral
  8. 8 Liberan en Málaga a una mujer y a sus dos hijos tras 13 días secuestrados en un coche por su expareja
  9. 9 El octogenario desahuciado en Torremolinos pidió a la policía unos minutos para vestirse y se suicidó
  10. 10 Media hora de persecución policial en Villanueva del Trabuco: colisiona con más de 20 coches

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El incendio de un vehículo complica la circulación en la autovía en Nerja

El incendio de un vehículo complica la circulación en la autovía en Nerja