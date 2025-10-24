El incendio de un vehículo complica la circulación en la autovía en Nerja
El fuego obliga a cortar temporalmente el carril derecho en sentido a la capital malagueña
Viernes, 24 de octubre 2025, 13:48
El incendio de un vehículo ha complicado al mediodía de este viernes la circulación en la autovía del Mediterráneo A-7 a la altura de ... Nerja, en sentido a la capital malagueña.
El suceso ha obligado a cortar temporal el carril derecho de la circulación en sentido a la capital, a la altura del kilómetro 934. Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, desde el parque de Nerja.
Los bomberos han sofocado las llamas, sin que se hayan registrado daños personales, tan solo materiales. El incendio ha originado una gran columna de humo, visible desde varios kilómetros a la redonda.
En este tramo de la autovía en Nerja se han venido produciendo retenciones intermitentes en los últimos meses, especialmente en verano, como consecuencia de las obras para mejorar la seguridad en el túnel de Torrox.
