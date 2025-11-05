El incendio de un vehículo provoca varios kilómetros de retenciones en la A-7, entre Fuengirola y Benalmádena
Ya ha sido retirado de la vía, pero la avería de otros turismos aumenta la congestión en sentido Málaga
Málaga
Miércoles, 5 de noviembre 2025, 17:41
Nuevas complicaciones en carreteras de Málaga este miércoles por la tarde. Si bien esta mañana se registraron retenciones en la A-7, a la altura de Chilches, por el vuelco de un camión ... esta vía ha vuelto a sufrir más incidencias horas después.
Según informaron fuentes del Centro de Gestión de Tráfico a SUR, por motivos que por el momento se desconocen se ha incendiado a primera hora de la tarde un vehículo que circulaba por la A-7, en sentido Málaga. El turismo siniestrado ya ha sido retirado, pero los atascos continúan puesto que a este incidente se le ha sumado la avería de varios vehículos, que ocupan parte del carril izquierdo a la altura del kilómetro 1.008-1.009, entre Fuengirola y Benalmádena.
A consecuencia de esta situación, más el tráfico habitual de la zona, las caravanas alcanzaban pasadas las cinco de la tarde los siete kilómetros, según fuentes de Tráfico.
Asimismo, a la altura de San Pedro Alcántara también hay unos tres kilómetros de retenciones en ambos sentidos aunque según informaron desde Tráfico suele ser lo habitual a primera hora de la tarde en esta zona diariamente.
