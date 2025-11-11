Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de archivo de un vehículo del Infoca

Un incendio forestal en Antequera provoca el corte de la A-45

La vía está cortada entre los kilómetros 118 y 121 y se han habilitado un desvíos alternativos

Enrique Miranda

Enrique Miranda

Málaga

Martes, 11 de noviembre 2025, 15:56

Comenta

Un incendio forestal declarado esta tarde en el término municipal de Antequera ha provocado el corte parcial de la autovía A-45 y que el ... tráfico se desvíe a la autopista de peaje.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

