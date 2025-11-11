Un incendio forestal en Antequera provoca el corte de la A-45

Un incendio forestal declarado esta tarde en el término municipal de Antequera ha provocado el corte parcial de la autovía A-45 y que el ... tráfico se desvíe a la autopista de peaje.

Según informó el Infoca sobre las 15.00 horas, un equipo de bomberos forestales, una brigada de refuerzo contra incendios, un vehículo autobomba y un helicóptero súper puma está trabajando en la zona para sofocar el fuego en una zona muy próxima a la carretera.

Al afectar a la cuneta, el 112 informó de que se procedía al corte de la A-45 entre los kilómetros 118 y 121 y que se habilitan desvíos alternativos. por la A-7204 y la A-356. Actualmente permanece cerrado el carril derecho de la A-45 en sentido Málaga.

Además, el Infoca trabaja este martes en otro incendio en Málaga, en este caso en el término municipal de Cómpeta. Hasta la zona afectada se han trasladado seis grupos de bomberos forestales, un agente de medio ambiente, dos técnicos de operaciones, un vehículo autobomba, un avión de carga y dos helicópteros.