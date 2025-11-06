Identifican a la segunda víctima mortal del accidente de la antigua N-340

La investigación abierta por la Policía Local de Málaga ha permitido identificar a la segunda víctima mortal del grave accidente ocurrido la mañana del ... 9 de octubre en la antigua N-340, en el último tramo de la avenida de Velázquez al salir de la capital en sentido Torremolinos. Se trata de un hombre de 57 años, de nacionalidad española, que se encontraba en situación de sinhogarismo.

El siniestro ocurrió a las 6.55 horas y se cobró las vidas de dos personas. La primera de las víctimas pudo ser identificada ese mismo día. Era Manuel, un motorista de 42 años natural de la localidad cordobesa de Aguilar de la Frontera. Esa mañana se dirigía a su puesto de trabajo en una empresa dedicada a la nutrición deportiva.

Las pesquisas, a cargo del Grupo de Atestados (GIAA) de la Policía Local, han permitido reconstruir la dinámica del accidente, que ocurrió cuando el peatón -el indigente que acaba de ser identificado- intentaba cruzar la calzada de la carretera por una zona que no está habilitada para ello.

Los investigadores accedieron a las cámaras de seguridad de la zona, que grabaron al hombre caminando desde la zona del aeropuerto hasta llegar a un punto donde se reduce la altura de la valla instalada en la mediana que separa las dos calzadas de la carretera. No iba huyendo de nadie. Simplemente, en lugar de utilizar el paso elevado, decidió cruzar directamente la vía, que a esa hora registraba bastante tráfico.

Según la reconstrucción policial del siniestro, dos coches lograron esquivar al peatón cuando atravesaba la calzada, pero el motorista, que circulaba correctamente en el sentido de la marcha, se lo encontró de frente y no pudo hacer nada por evitarlo. Ambos fallecieron como consecuencia del atropello.

El viandante cayó sobre la calzada y fue arrollado por numerosos coches, mientras que el motorista salió despedido y murió a causa de la caída. La motocicleta siguió circulando por la inercia pegada a la mediana y recorrió decenas de metros hasta que se detuvo, ya cerca del aeropuerto.

En el lugar del accidente, que provocó un colapso circulatorio que se mantuvo hasta cerca del mediodía, los agentes de la Policía Local hallaron un DNI cerca de la mediana. En un primer momento pensaron que se trataba del carné de identidad del peatón, pero no fue así.

El DNI pertenecía a un vecino de La Palmilla que, como descubrirían después, había sido asaltado y apuñalado un par de semanas antes por unos desconocidos que lo subieron a bordo de su coche en la avenida de Valle Inclán. Tras ofrecerse a llevarlo, porque lo vieron caminando por la cuneta, le robaron todas sus pertenencias. Entre ellas, el carné de identidad.

La investigación policial no ha permitido encontrar explicación a que su DNI apareciera justo en ese lugar. Todo apunta a que fue una simple casualidad: probablemente los ladrones lo tiraron por la ventanilla del coche y acabó cayendo en un punto donde, dos semanas más tarde, se produciría el fatal accidente.