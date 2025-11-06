Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El siniestro colapsó la avenida de Velázquez y varias vías adyacentes. Salvador Salas

Identifican a la segunda víctima mortal del accidente de la antigua N-340

Se trata de un hombre de 57 años y de nacionalidad española en situación de sinhogarismo que cruzó la calzada por una zona que no está habilitada para ello

Juan Cano

Málaga

Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:18

Comenta

La investigación abierta por la Policía Local de Málaga ha permitido identificar a la segunda víctima mortal del grave accidente ocurrido la mañana del ... 9 de octubre en la antigua N-340, en el último tramo de la avenida de Velázquez al salir de la capital en sentido Torremolinos. Se trata de un hombre de 57 años, de nacionalidad española, que se encontraba en situación de sinhogarismo.

