Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Homenaje a los que se juegan su vida por los demás: rescates a 40 metros, en plena DANA y a punta de escopeta

Ver 37 fotos
Marilú Báez
Patrón de la Policía Local de Málaga

Homenaje a los que se juegan su vida por los demás: rescates a 40 metros, en plena DANA y a punta de escopeta

La Policía Local de Málaga ha celebrado el día de su patrón reconociendo la trayectoria de los agentes, los servicios excepcionales y la colaboración ciudadana

María José Díaz Alcalá

María José Díaz Alcalá

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:07

Comenta

Su pareja la amenazaba de muerte con una escopeta y pidió ayuda al 016, que movilizó a las Fuerzas de Seguridad. Era 31 de agosto ... y José Antonio Fernández fue uno de los agentes que acudió, sin pensarlo, a aquella llamada para poner a salvo la vida de la mujer, aunque para ello corriera peligro la suya. «Era un tercero, subimos las escaleras, la puerta estaba abierta y nos encontramos al agresor, con un cuchillo militar en mano». Finalmente, consiguieron engrilletarlo y socorrer a la víctima, que no era la primera vez que sufría un episodio de malos tratos, aunque todavía no se había decidido a denunciarlo. Este jueves, la Policía Local de Málaga, en la celebración del día de su patrón, ha homenajeado a los protagonistas de algunos de estos servicios extraordinarios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La empresa de criptomonedas en la que presuntamente invirtió el gerente de El Candado acumula más de 150 afectados
  2. 2 Cuidado con esta carretera de Málaga: es una de las más peligrosas de España
  3. 3 El octogenario desahuciado en Torremolinos pidió a la policía unos minutos para vestirse y se suicidó
  4. 4 Una sentencia «pionera» concede a una guardia civil una reducción del 99% de su jornada laboral
  5. 5 Tercer apuñalamiento consecutivo en Málaga capital: evacúan a un hombre de 54 años con una herida en el tórax
  6. 6 El octogenario que se disparó perdió su casa en Torremolinos hace tres años por no pagar la comunidad desde 2014: debía 2.600 euros
  7. 7 La borrasca Benjamín llega a España: así afectará a Andalucía
  8. 8

    Los sospechosos del robo de la Mona Lisa se reúnen en una nueva coctelería en Málaga
  9. 9

    La Nueva Rosaleda tendrá casi imposible el acceso a dinero de fondos europeos
  10. 10 Buscan a una joven de 26 años desaparecida en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Homenaje a los que se juegan su vida por los demás: rescates a 40 metros, en plena DANA y a punta de escopeta