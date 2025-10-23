Homenaje a los que se juegan su vida por los demás: rescates a 40 metros, en plena DANA y a punta de escopeta

Su pareja la amenazaba de muerte con una escopeta y pidió ayuda al 016, que movilizó a las Fuerzas de Seguridad. Era 31 de agosto ... y José Antonio Fernández fue uno de los agentes que acudió, sin pensarlo, a aquella llamada para poner a salvo la vida de la mujer, aunque para ello corriera peligro la suya. «Era un tercero, subimos las escaleras, la puerta estaba abierta y nos encontramos al agresor, con un cuchillo militar en mano». Finalmente, consiguieron engrilletarlo y socorrer a la víctima, que no era la primera vez que sufría un episodio de malos tratos, aunque todavía no se había decidido a denunciarlo. Este jueves, la Policía Local de Málaga, en la celebración del día de su patrón, ha homenajeado a los protagonistas de algunos de estos servicios extraordinarios.

El agente Fernández, adscrito a la Jefatura de Barrio Distrito Norte, desvela que el secreto del éxito en intervenciones como esta es «confiar en el compañero que tienes al lado», aunque su arrojo y entrega viene de cuna. Hijo de padres policías y compañero de comisaría también es Rafael Rubio, a quien han reconocido su labor clave el 5 de marzo en el rescate de una mujer que pretendía saltar por un barranco, a unos 40 metros de altura, en Palma-Palmilla.

José Antonio Fernández (arriba) acompañado de sus padres; Rafael Rubio (abajo, izquierda) sostiene la felicitación, y Juan A., oficial del GIP. Marilú Báez

El cuerpo también ha rendido honores a los policías locales del Subgrupo Unidad Canina del Grupo Operativo de Apoyo (GOA) que en la DANA del pasado noviembre salvaron la vida a una conductora atrapada en el arroyo Cupiana. A pesar de la fuerte corriente, uno de los agentes se encordó, llegó al vehículo y, a través de la ventanilla, cogió en brazos a la afectada hasta ponerla a salvo, evitando así que el caudal la arrastrase.

En la pasada Feria de agosto, estos policías, sumados a algunos más del subgrupo, se toparon con una agresión a un compañero de Marbella -aunque en ese momento no lo sabían- cerca del puesto de mando. Su resolución también ha sido objeto este jueves de elogio. «Había una persona en el suelo y otro pegándole puñetazos y patadas en el suelo. Unos atendimos a la víctima, que nos dijo que era policía local también, y otros corrieron tras el responsable, que fue alcanzado y detenido», explica el agente local Daniel Jiménez.

Asimismo, el cuerpo municipal ha rendido homenaje a Juan A., oficial de Policía Local del Grupo de Investigación y Protección (GIP) especializado en la investigación de redes y fuentes abiertas de Internet, por su labor en pro de la seguridad vial tras identificar y denunciar a un grupo de conductores de motocicletas que circulaba con temeridad por la ciudad. El agente cuenta que, desde hace algo más de un año, estos motoristas llevan a cabo «quedadas dinámicas», un fenómeno copiado de Estados Unidos y otros países de Europa: «Llevan las caras tapadas, utilizan motos de campo, algunas sin matrícula y otras con la misma tapada, y les gusta corretear a la Policía». Su mayor satisfacción, confiesa, capturarlos haciendo un trabajo «quirúrgico» gracias a las redes sociales, las cámaras de la ciudad y el dron.

Entre los servicios humanitarios reconocidos también destaca el que prestaron fuera de servicio Valentín Payán, Antonio Manuel García y Alejandro García, agentes y oficial del Grupo de Investigación y Accidentes (GIAA), respectivamente, para brindar una mejor recuperación a María Elena, una mujer de 74 años gravemente herida tras ser atropellada por una moto. Los policías, tras conocer su estado, se movilizaron hasta que dieron con una cama ortopédica.

De izquierda a derecha, Alejandro García, Valentín Payán y Antonio Manuel García. Marilú Báez

De nuevo, con el auditorio en pie -como ocurrió en la condecoración que les brindó la Policía Nacional-, los agentes locales de la Jefatura de Carretera de Cádiz Antonio Fernando Barragán y Antonio José Pérez han sido felicitados por rescatar a Antonio, subinspector del Gotham (el grupo que protege la ciudad cuando las luces se apagan y los malhechores salen a cometer sus fechorías) que volvía de regreso a su casa cuando unos ladrones lo embistieron de frente y terminó falleciendo.

Asimismo, la Policía Local ha reconocido a la Jefatura de Policía de Barrio Distrito Carretera de Cádiz en su conjunto, al Grupo de Apoyo a la Planificación (GAP) y al subgrupo de Señalizaciones y Mantenimiento, además de más de una veintena de jubilados. En cuanto a las cruces al mérito, el cuerpo ha distinguido a más de una treintena agentes por los años de servicio: 15 con distintivo blanco, 20 morado y 30 verde.

El intendente principal jefe de la Policía Local de Málaga, Juan Ferrer, ha hecho balance: desde el pasado octubre hasta ahora, la Policía Local de Málaga ha atendido más de 123.400 llamadas al 092, ha efectuado un total de 813.157 intervenciones, ha realizado 1.257 detenciones y ha intervenido en 2.107 servicios extraordinarios.