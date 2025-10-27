El hijo de Ángela, la mujer hallada en una arqueta de Teatinos, reconoce el crimen: «No quería matarla»

El hijo de Ángela, la mujer asesinada y cuyo cadáver fue localizado en una arqueta en Teatinos, ha reconocido este lunes su implicación en el ... crimen. «Estoy arrepentido», ha asegurado Alejandro Ángel (26 años) antes de romper a llorar durante el interrogatorio, en el que únicamente ha respondido a las preguntas formuladas por su letrada. De acuerdo con su relato, en el momento de los hechos había consumido sustancias estupefacientes y la situación se le fue de las manos. «No quería matarla», ha asegurado.

El juicio ha dado comienzo a última hora de esta mañana, una vez que se han seleccionado los miembros del tribunal que tendrá que emitir un veredicto sobre el caso. Tras admitir los hechos el único acusado por parte de la Fiscalía, quien fue adoptado por la víctima cuando apenas tenía unos meses, el principal peso de la prueba recaerá sobre los informes periciales, que serán analizados esta semana, acerca de su grado de discapacidad.

En este sentido, según ha avanzado el fiscal en su alegato, el Instituto de Medicina Legal valoró que Alejandro Ángel , a pesar de su alteración psíquica, sí tenía la capacidad de comprender sus acciones en relación al crimen. No obstante, la defensa ha hecho hincapié en que un perito privado ha determinado que tendría la edad mental de un niño de ocho años.

El cadáver de Ángela, que tenía 60 años, fue localizado en una arqueta el 12 de julio de 2022, cinco semanas después de que la familia denunciara su desaparición. De acuerdo con la tesis de la Fiscalía, Alejandro Ángel, junto a un menor de 17 años, mató a su madre con el único propósito de robarle.

Así lo señalan también las acusaciones particulares, que representan a los hermanos de la mujer y al otro hijo de la víctima. El crimen tuvo lugar el día 25 de mayo, en la casa de Ángela. Aquel día, sobre las 13.00 horas, los dos chicos violentaron la cerradura de su casa para acceder al interior, donde la estuvieron esperando.

La mujer llegó a su casa unas dos horas después y, tras iniciarse una discusión, de acuerdo con las acusaciones, la tiraron al suelo y la arrastraron hasta el salón, donde continuó recibiendo golpes. Todo, supuestamente, para que la víctima les dijera dónde tenía dinero y les facilitara la clave de su tarjeta de crédito.

Ángela finalmente les dijo su número PIN, pero los dos jóvenes la ataron de pies y manos, y la amordazaron con un trapo y una cuerda. Ella pudo sacarse la cuerda de la boca, pero esta quedó fijada en su cuello, siendo ese el momento en el que ambos tiraron con fuerza de la misma, lo que el fiscal mantiene que hicieron con intención de acabar con su vida y sin que la mujer tuviera posibilidad alguna de defensa.

El Ministerio Público, de acuerdo con su calificación inicial, pide para el joven 21 años y medio de prisión por los delitos de asesinato, robo con violencia y profanación del cadáver. El menor que participó en el crimen fue condenado en 2023 tras reconocer los mismos delitos.

En este caso, las acusaciones particulares también acusan de un delito de encubrimiento a la madre del menor y a la pareja de ella, para las que piden tres años de cárcel. Ambas han admitido en la vista que el adolescente les confesó el asesinato, pero que en ningún momento supieron que se trataba de Ángela.

De acuerdo con sus testimonios, el chico tenía un carácter muy violento y las amenazó a ellas y a sus hermanos pequeños para que no lo denunciasen. Según han contado, ellas no sabían quién era la víctima y accedieron a trasladarse a casa de la mujer después de que se lo ofreciera el acusado, ya que iban a ser desahuciadas de su vivienda.

En este sentido, han explicado que se marcharon del domicilio después de que se presentaran en el mismo dos hermanos de Ángela, siendo entonces cuando tuvieron conocimiento de que había sido asesinada.