Ñito Salas

El hijo de Ángela, la mujer hallada en una arqueta de Teatinos, reconoce el crimen: «No quería matarla»

El acusado ha dicho entre lágrimas que está arrepentido y que había consumido sustancias antes de que ocurrieran los hechos

Irene Quirante

Lunes, 27 de octubre 2025, 15:49

Comenta

El hijo de Ángela, la mujer asesinada y cuyo cadáver fue localizado en una arqueta en Teatinos, ha reconocido este lunes su implicación en el ... crimen. «Estoy arrepentido», ha asegurado Alejandro Ángel (26 años) antes de romper a llorar durante el interrogatorio, en el que únicamente ha respondido a las preguntas formuladas por su letrada. De acuerdo con su relato, en el momento de los hechos había consumido sustancias estupefacientes y la situación se le fue de las manos. «No quería matarla», ha asegurado.

