El hijo de Ángela, la mujer hallada en una arqueta de Teatinos, culpable por unanimidad

De acuerdo con el veredicto, la alteración psíquica del acusado del asesinato no le impedía comprender que su conducta era ilícita

Irene Quirante

Irene Quirante

Martes, 4 de noviembre 2025, 18:22

Comenta

El jurado ha sido unánime. El hijo de Ángela, la mujer de 60 años hallada sin vida en una arqueta de Teatinos, ha sido declarado culpable de su asesinato. ... De igual forma, el tribunal popular ha concluido que, a pesar de la alteración psíquica que presentaba el acusado en el momento de los hechos, tenía capacidad para comprender que su conducta era ilícita.

