El hijo de Ángela, la mujer hallada en una arqueta de Teatinos, culpable por unanimidad

El jurado ha sido unánime. El hijo de Ángela, la mujer de 60 años hallada sin vida en una arqueta de Teatinos, ha sido declarado culpable de su asesinato. ... De igual forma, el tribunal popular ha concluido que, a pesar de la alteración psíquica que presentaba el acusado en el momento de los hechos, tenía capacidad para comprender que su conducta era ilícita.

Ha sido a mediodía de este martes cuando se ha dado a conocer el veredicto del caso, que se empezó a enjuiciar el pasado lunes en la Audiencia Provincial de Málaga. Todos los miembros del jurado han estado de acuerdo. Alejandro Ángel (26 años) cometió el crimen junto a un menor, que ya fue condenado a ocho años de internamiento por estos hechos, con el único objetivo de robar a la víctima.

Ocurrió el 25 de mayo de 2022. Aquel día, sobre las 13.00 horas, violentaron la cerradura de la vivienda de Ángela, a la que esperaron hasta que llegó para que les facilitara el PIN de su tarjeta de crédito. Para ello, de acuerdo con el veredicto, emplearon violencia física y ataron a la mujer de pies y manos con una cuerda, además de amordazarla.

Los dos implicados tiraron con fuerza de dicha cuerda en un momento en que ésta había quedado colocada en el cuello de la víctima, que no tuvo posibilidad alguna de defensa. Luego, profanaron el cadáver de la mujer al esconderlo en un congelador de la casa, donde permaneció durante al menos dos días, para ocultarlo más tarde en un baúl de trastero.

Varias semanas

Finalmente, trasladaron el cuerpo de la víctima en un carro de supermercado hasta una arqueta, situada a apenas unos cinco minutos andando del domicilio. No fue hallado por la Policía Nacional hasta el 12 de julio, varias semanas después de que la familia denunciara su desaparición.

El acusado reconoció entre lágrimas su implicación en el crimen el primer día del juicio, además de asegurar que se arrepentía y que su intención no era matar a su madre. Tras la confesión, el principal peso de la prueba recayó sobre los informes periciales acerca de su grado de discapacidad.

En este sentido, el jurado ha sido tajante al considerar por unanimidad que, a pesar de la alteración psíquica que padecía en el momento de los hechos, sí comprendía las consecuencias de sus acciones. El joven se enfrenta a la petición de 15 años de prisión por parte de la Fiscalía, mientras que las acusaciones particulares solicitan 25 años de cárcel.

El tribunal popular también ha declarado culpables de encubrimiento a la madre del menor y la pareja de ella. A la vista de las pruebas, consideran que eran conocedoras del crimen de Ángela y aconsejaron a los dos jóvenes que se deshicieran del cadáver.

En este caso, las acusaciones particulares han pedido que sean condenadas a un año y medio de cárcel, mientras que las defensas, en base a la confesiones, ruegan que la pena sea de tres meses.