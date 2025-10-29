Tres heridos leves tras una colisión frontal entre dos turismos en La Viñuela

Nuevo accidente de tráfico de gravedad en la provincia en una jornada marcada por la alerta amarilla por las lluvias. La carretera autonómica A- ... 356, la del Arco, ha vuelto a ser escenario de un siniestro vial. Tres personas han resultado heridas de carácter leve tras un choque frontal entre dos turismos, registrado sobre las 15.00 horas de este miércoles, a la altura del kilómetro 39 de la citada vía, dentro del término municipal de La Viñuela.

Por causas que se desconocen y se están investigando, los dos coches ha chocado frontalmente, quedando uno de ellos en el arcén y el otro sobre la calzada. Los tres ocupantes de los vehículos han salido por sus propios medios antes de la llegada de los bomberos del Consorcio Provincial desplazados desde Vélez-Málaga y de las emergencias sanitarias. Las heridas que presentaban eran, en un principio, de carácter leve.

Los bomberos han realizado labores preventivas y de retirada de los coches de la vía, hasta la llegada de la grúa

No obstante, tras una primera atención médica de urgencia en la zona, han sido evacuados a un centro sanitario para una evaluación más detallada. No han trascendido más datos sobre el estado de salud de los tres heridos leves ni sobre sus identidades.

Los bomberos del Consorcio Provincial han realizado labores preventivas y de retirada de los coches de la vía, hasta la llegada de las grúas. Hasta el lugar se han desplazado también efectivos de la Guardia Civil, que se han hecho cargo de la investigación del siniestro vial y de la regulación del tráfico. El siniestro vial ha provocado algunas retenciones.

Ampliar Imagen del vehículo siniestrado este miércoles en Vélez-Málaga. CPB

No ha sido el único accidente registrado este miércoles en la comarca de la Axarquía. Los bomberos de Vélez-Málaga han intervenido, requeridos por la Policía Local de la capital de la Axarquía, por un siniestro de tráfico en el que un turismo ha chocado contra un muro de la iglesia de Santa María La Mayor, en el mismo municipio.

Los bomberos se han encargado de finalizar el derrumbe del muro, de unos tres metros y con riesgo de caída, y para liberar y retirar el coche accidentados, que ha quedado atrapado por dos de sus ruedas con el peligro de caer por un balate, según han informado desde el Consorcio Provincial a través de las redes sociales.