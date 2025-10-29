Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de los dos vehículos siniestrados este miércoles en La Viñuela. CPB
Sucesos en Málaga

Tres heridos leves tras una colisión frontal entre dos turismos en La Viñuela

Los ocupantes de los coches salieron por sus medios pero fueron evacuados a un centro sanitario para su evaluación

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Miércoles, 29 de octubre 2025, 21:49

Nuevo accidente de tráfico de gravedad en la provincia en una jornada marcada por la alerta amarilla por las lluvias. La carretera autonómica A- ... 356, la del Arco, ha vuelto a ser escenario de un siniestro vial. Tres personas han resultado heridas de carácter leve tras un choque frontal entre dos turismos, registrado sobre las 15.00 horas de este miércoles, a la altura del kilómetro 39 de la citada vía, dentro del término municipal de La Viñuela.

