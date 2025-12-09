Herido un hombre en un accidente de tráfico esta madrugada en Coín

Nuevo accidente de tráfico de madrugada en la provincia, que aún se repone de un fin de semana negro en las carreteras. Un hombre ... ha resultado herido en un siniestro registrado diez minutos antes de las cuatro de la mañana en el kilómetro 4 de la A-355 en dirección Cártama.

Como detallan a SUR desde el Servicio de Emergencias del 112, el suceso tuvo lugar en el término municipal de Coín. Algunos testigos dieron el aviso a las 3.50 horas alertando de un turismo siniestrado tras una salida de vía, sin más vehículos involucrados.

Hasta el lugar se movilizó a efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, Bomberos, 061 y operarios de mantenimiento de carreteras.

La dotación de Coín del Consorcio Provincial de Bomberos intervino para asegurar la zona y excarcelar al único ocupante del vehículo siniestrado, al que portearon hasta la ambulancia para su traslado. La víctima, un hombre de 58 años, fue traslada al hospital Clínico. Se desconoce su gravedad.