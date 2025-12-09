Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Herido un hombre en un accidente de tráfico esta madrugada en Coín

La víctima, de 58 años, fue excarcelada por Bomberos del Consorcio Provincial y trasladada al hospital Clínico

Almudena Nogués

Almudena Nogués

Málaga

Martes, 9 de diciembre 2025, 11:15

Comenta

Nuevo accidente de tráfico de madrugada en la provincia, que aún se repone de un fin de semana negro en las carreteras. Un hombre ... ha resultado herido en un siniestro registrado diez minutos antes de las cuatro de la mañana en el kilómetro 4 de la A-355 en dirección Cártama.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sentencia histórica del Supremo: obliga al Ayuntamiento de Málaga a devolver a una empresa un suelo que expropió hace 30 años
  2. 2 Muere tras sufrir una parada cardiorrespiratoria cuando la Policía lo reducía en un locutorio de Torremolinos
  3. 3 Una nueva dana llega esta semana a Andalucía
  4. 4 El TSJA avala el despido de un trabajador tras pillarlo un detective actuando con una murga en el carnaval de Málaga durante su baja médica
  5. 5 Un gran pozo de 30 metros de profundidad bajo La Malagueta surtirá de agua de mar a los lavapiés de la playa
  6. 6

    Japón activa la alerta de tsunami ante un terremoto de magnitud 7,6
  7. 7

    Un penalti dudoso impide el triunfo del Málaga otra vez en el descuento (1-1)
  8. 8 Así está la clasificación de Segunda tras la jornada
  9. 9 En busca y captura un pederasta condenado a 18 años de cárcel por abusar de tres menores, una de las cuales pensó suicidarse
  10. 10

    Los desayunos más originales y contundentes de Málaga: 16 paradas para empezar el día con fuerza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Herido un hombre en un accidente de tráfico esta madrugada en Coín

Herido un hombre en un accidente de tráfico esta madrugada en Coín