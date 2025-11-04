Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
SUR. Archivo

Hallan un nuevo cadáver abandonado en Alpandeire con signos de violencia

Se trata del tercer cuerpo sin vida hallado en la provincia en menos de 24 horas en la provincia

María José Díaz Alcalá
Juan Cano

María José Díaz Alcalá y Juan Cano

Málaga

Martes, 4 de noviembre 2025, 10:28

Comenta

La Guardia Civil ha abierto una nueva investigación por el hallazgo de otro cadáver abandonado en Alpandeire, concretamente junto a una carretera de este municipio ... de la Serranía de Ronda, según han informado fuentes cercanas al caso. Se trataría del tercer cuerpo sin vida localizado en menos de 24 horas en la provincia de Málaga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una asociación se queda con la mayoría de caballos de los cocheros de Málaga y los salva del matadero
  2. 2 Muere una anciana tras recibir una brutal paliza de otro interno en una residencia de Cerrado de Calderón
  3. 3 Luto en el fútbol malagueño por la muerte del joven de 20 años Jairo Corbacho
  4. 4

    Málaga se lanza a hacer el gran parque diseñado hace seis años junto a las torres de Repsol
  5. 5 El cadáver hallado en la gasolinera de barcos de Puerto Banús fue abandonado aún con vida por una embarcación
  6. 6 Tres días de secuestro en un piso de Málaga y una ristra de golpes por 50 euros de cocaína
  7. 7

    ¿Qué son los enigmáticos símbolos que han aparecido en algunas paradas de la EMT en Málaga?
  8. 8 Una persona herida tras volcar una grúa de obra sobre un edificio en Churriana
  9. 9 Investigan el hallazgo de un cadáver en el muelle de la gasolinera de barcos de Puerto Banús
  10. 10 Un detenido por una amenaza falsa de bomba en un centro comercial de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Hallan un nuevo cadáver abandonado en Alpandeire con signos de violencia

Hallan un nuevo cadáver abandonado en Alpandeire con signos de violencia