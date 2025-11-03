Hallan el cadáver de una mujer en la playa de Mezquitilla, en Algarrobo

Sucesos MálagaHallan el cadáver de una mujer en la playa de Mezquitilla, en Algarrobo
La Guardia Civil trabaja para rescatar el cuerpo sin vida de la víctima, de origen extranjero, en una zona de rocas
Lunes, 3 de noviembre 2025, 16:38
Macabro hallazgo este lunes en la playa de Mezquitilla, en Algarrobo. La Guardia Civil y la autoridad judicial están trabajando en la recuperación del cadáver ... de una mujer localizado al mediodía en una zona de escolleras de rocas.
Tras el aviso de los alertantes se han desplazado efectivos del Instituto Armado y emergencias sanitarias. Sin embargo, el cuerpo estaba ya sin vida. Según ha podido saber SUR se trata de una mujer de origen extranjero.
Por ahora no han trascendido más detalles sobre las causas de la muerte ni las circunstancias en que ésta se podría haber producido. Fuentes consultadas han apuntado que podría tratarse de una vecina de Torrox de 57 años que desapareció este pasado domingo tras salir de su domicilio en bicicleta.
((Habrá ampliación))
