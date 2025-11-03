Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Vista de la playa de Mezquitilla de Algarrobo SUR

Sucesos Málaga

Hallan el cadáver de una mujer en la playa de Mezquitilla, en Algarrobo

La Guardia Civil trabaja para rescatar el cuerpo sin vida de la víctima, de origen extranjero, en una zona de rocas

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Lunes, 3 de noviembre 2025, 16:38

Comenta

Macabro hallazgo este lunes en la playa de Mezquitilla, en Algarrobo. La Guardia Civil y la autoridad judicial están trabajando en la recuperación del cadáver ... de una mujer localizado al mediodía en una zona de escolleras de rocas.

