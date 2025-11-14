Grave una motorista de 45 años tras una sufrir una colisión con un turismo en Málaga

Una motorista de 45 años ha sido evacuada a un hospital tras sufrir un grave accidente este viernes en Málaga. El suceso ha tenido lugar ... sobre las 09.20 horas en Camino de Casabermeja, hasta donde se han desplazado los servicios sanitarios y efectivos de la Policía Local, según ha podido saber SUR.

De acuerdo con las fuentes, han sido los propios sanitarios quienes han alertado al servicio 112-Andalucía para requerir la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Los alertantes, por su parte, indicaban que una motorista había quedado gravemente herida tras sufrir una colisión con un turismo.

La víctima ha sido evacuada de urgencia al Hospital Regional Universitario de Málaga, mientras que los agentes han iniciado las pesquisas para esclarecer las circunstancias del suceso.