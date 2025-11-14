Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Grave una motorista de 45 años tras una sufrir una colisión con un turismo en Málaga

El accidente ha tenido lugar en Camino de Casabermeja sobre las 09.20 horas, cuando los sanitarios han requerido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

Irene Quirante

Irene Quirante

Viernes, 14 de noviembre 2025, 11:56

Una motorista de 45 años ha sido evacuada a un hospital tras sufrir un grave accidente este viernes en Málaga. El suceso ha tenido lugar ... sobre las 09.20 horas en Camino de Casabermeja, hasta donde se han desplazado los servicios sanitarios y efectivos de la Policía Local, según ha podido saber SUR.

