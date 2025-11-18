Golpe al 'petaqueo' en Marbella esta madrugada: la Policía frustra el embarco de 127 garrafas de gasolina a una narcolancha

En la playa de Guadalmina, en San Pedro Alcántara (Marbella), un vigilante de seguridad se percató anoche de movimientos sospechosos de una furgoneta de grandes ... dimensiones y alertó a agentes de la Policía Nacional, que constataron que se estaba organizando un transporte de combustible para suministrar gasolina a las narcolanchas que traen hachís desde Marruecos y, cada vez más, también cocaína.

Eran aproximadamente las seis de la madrugada de este martes 18 de noviembre cuando agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Comisaría Provincial se desplegaron en la zona y se percataron de que la furgoneta sospechosa estaba situada junto a una moto con la matrícula cubierta y se dirigía hacia la playa.

En la arena, más de una decena de individuos, según las fuentes consultadas, comenzaron a descargar de la furgoneta garrafas de lo que parecía combustible y a embarcarlas en una lancha semirrígida situada en la orilla.

Los agentes, que solicitaron refuerzos, irrumpieron en la playa, consiguiendo frustrar la acción. Aunque los participantes -incluido el conductor de la furgoneta- salieron a la carrera, los policías lograron detener a casi todos los sospechosos, uno de ellos de 17 años: algunos en la misma playa y a otros en calles aledañas. Asimismo, consiguieron detener a la furgoneta, que trataba de huir a gran velocidad y en sentido contrario.

Tras comprobar los agentes que el vehículo transportaba un total de 127 garrafas de combustible -destinadas, previsiblemente, a abastecer a narcotraficantes en alta mar-, la furgoneta quedó intervenida. Desde la Comisaría Provincial de Málaga han informado a este periódico que el número de detenidos ascendió a siete.