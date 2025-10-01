Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El sacerdote de Barcelona Custodio Ballester, en la sala de la Audiencia Provincial de Málaga. EFE

La Fiscalía de Málaga pide tres años de cárcel para dos curas por incitar al odio contra inmigrantes y musulmanes

Los clérigos supuestamente vertieron manifestaciones discriminatorias en un medio digital, cuyo director también está procesado y se enfrenta a la petición de cuatro años de prisión

Irene Quirante

Irene Quirante

Miércoles, 1 de octubre 2025, 19:31

La Audiencia Provincial de Málaga ha juzgado este miércoles a dos sacerdotes por, presuntamente, incitar al odio hacia la población migrante y musulmana a través ... de sus declaraciones en artículos y programas en vídeo. En el banquillo también se ha sentado como acusado por el mismo delito el director del medio digital en el que se publicaban dichos artículos. A juicio de la Fiscalía, los contenidos difundidos desde 2013 con la colaboración de los dos curas, «lejos de ser un ejercicio de libertad de prensa, entran dentro de la consideración de delito de odio». De ahí que la acusación pública solicite tres años de prisión y 3.000 euros de multa para los dos religiosos y cuatro años de cárcel para el tercer procesado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Parte el labio de un puñetazo a un tuno porque se negó a tocar la guitarra en Mijas
  2. 2 Polémica por la condecoración a un policía local de Benalmádena procesado por supuestos abusos a tres sobrinas
  3. 3 Luto en Protección Civil de Málaga por la muerte de un voluntario de 40 años
  4. 4 Utamed arranca con 1.500 alumnos y el objetivo de «ser motor» de la innovación educativa
  5. 5 Caso Stradivarius: una dependienta se apropia de 40 euros de una devolución y el Supremo avala la videovigilancia como prueba para su despido
  6. 6 Diego René suma y sigue: abre La Tabernilla, su octavo restaurante en Málaga
  7. 7 Una semana antes del butrón de Cristo de la Epidemia intentaron entrar en otro local contiguo a la tienda de antigüedades
  8. 8 Cambios en el carnet de conducir del coche a partir de hoy en España: la DGT confirma el nuevo modelo de examen
  9. 9 La Junta ampliará la deducción fiscal de 200 euros por hijo a todas las familias sin límite de renta
  10. 10 ¿Vuelve la lluvia a Málaga? estas son las zonas con más probabilidad de agua

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Fiscalía de Málaga pide tres años de cárcel para dos curas por incitar al odio contra inmigrantes y musulmanes

La Fiscalía de Málaga pide tres años de cárcel para dos curas por incitar al odio contra inmigrantes y musulmanes