La Fiscalía de Málaga pide tres años de cárcel para dos curas por incitar al odio contra inmigrantes y musulmanes

La Audiencia Provincial de Málaga ha juzgado este miércoles a dos sacerdotes por, presuntamente, incitar al odio hacia la población migrante y musulmana a través ... de sus declaraciones en artículos y programas en vídeo. En el banquillo también se ha sentado como acusado por el mismo delito el director del medio digital en el que se publicaban dichos artículos. A juicio de la Fiscalía, los contenidos difundidos desde 2013 con la colaboración de los dos curas, «lejos de ser un ejercicio de libertad de prensa, entran dentro de la consideración de delito de odio». De ahí que la acusación pública solicite tres años de prisión y 3.000 euros de multa para los dos religiosos y cuatro años de cárcel para el tercer procesado.

En el caso, que ha quedado visto para sentencia, también se ha personado como acusación particular la Asociación de Musulmanes contra la Islamofobia, que fue la entidad que presentó la denuncia inicial. El juicio se ha desarrollado en una sala atestada por medio centenar de personas que se han movilizado en apoyo a los clérigos investigados, el padre Custodio Ballester y el sacerdote Jesús Calvo.

En su escrito, el Ministerio Público hace referencia a una serie de manifestaciones de Ballester, quien en el medio digital y en un programa en 'streaming' sobre yihadismo supuestamente se refirió a la población musulmana como «mancha depredadora» o «termitas» y señaló que «es imposible un diálogo con el islam», como ha informado EFE.

Al respecto, el padre Ballester ha defendido en la vista que cuando empleó estos términos lo hizo para aludir al yihadismo radical. «No me estoy refiriendo a todos los musulmanes del mundo», ha matizado. Según ha valorado, con este procedimiento judicial se estaba intentando castigar la libertad de prensa: «Me piden tres años de cárcel, no se ha violado a nadie, solo he hablado y jamás mis declaraciones han sido discriminatorias ni de odio».

El segundo clérigo, de acuerdo con la acusación, también habría incitado al odio al emplear públicamente expresiones como «refugiados invasores», que «complican la convivencia» o que se quiere «acabar con la raza blanca metiéndonos toda la basura».

El procesado, no obstante, ha señalado que los artículos que contienen estas expresiones, que sí ha reconocido, no fueron redactados por él, sino a partir de conversaciones telefónicas. De igual forma, el padre Calvo ha señalado que su intención no era herir a nadie. «Solo he querido condenar lo ilegal, he hablado contra la falsa inmigración», ha puesto de relieve en su derecho a la última palabra.

En cuanto al director del medio digital, que es el procesado para el que piden la mayor pena, el fiscal ha considerado que la página web «muestra una línea editorial unívoca y consistente cuya principal idea es la de señalar la inmigración, especialmente de origen africano, a Europa, en general, y a España, en particular, como una invasión dirigida a la destrucción del pueblo europeo».

Para ello, ha incidido la acusación, identifican a refugiados, solicitantes de asilo e inmigrantes, sobre todo musulmanes, «como criminales o delincuentes en potencia, parásitos del sistema e indignos de residir en Europa». En este sentido, ha ahondado en que su intención era «sembrar una sensación de inseguridad que genere animadversión y hostilidad frente a dicho colectivo«, para lo que el encausado supuestamente utilizaba diversas estrategias.

Dichas acusaciones han sido negadas tajantemente por el director, quien ha afirmado que los artículos por los que se le acusa solo suponían una pequeña parte del total de los millones publicados y que nunca se realizaron para atentar contra los musulmanes. «Eran hechos de actualidad, con crítica política y de libre pensamiento», ha puesto de relieve.