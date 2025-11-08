La Fiscalía pide casi 40 años de cárcel para tres acusados de matar a tiros a un hombre y dejar a otro paralítico en Marbella

Las primeras alarmas saltaron con una llamada confusa al 112 en la que pedían ayuda en la urbanización Playa Álvaro de Marbella. Los operativos, a ... su llegada, se encontraron con la escena de un tiroteo que había dejado a un hombre fallecido y a otro en estado crítico. El caso está previsto que sea enjuiciado por un tribunal popular este mes, cuando se cumplen seis años del ataque mortal que dejó a otra víctima en situación de paraplejia.

Tres individuos se sentarán el 17 de noviembre en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Málaga por los delitos de asesinato, tentativa de asesinato y pertenencia a organización criminal. A dos de ellos, además, se les imputa tenencia ilícita de armas. La Fiscalía pide que estos últimos sean condenados a 38 años y ocho meses, mientras que para el tercer procesado solicita 37 años de cárcel.

El Ministerio Público considera que los tres encausados habían orquestado un plan con el único propósito de acabar con las vidas de los dos perjudicados. Según relata en su escrito de conclusiones provisionales, al que SUR ha tenido acceso, sobre las 18.30 horas del 15 de noviembre de 2019, dos de los acusados, ambos de origen rumano, acudieron junto a las víctimas -procedentes de Marruecos- a la casa de una de ellas, en la urbanización Alvarito Playa de Marbella.

Detonaciones

Ya en el interior del domicilio, uno de los investigados supuestamente descerrajó un tiro en el pecho a uno de sus objetivos con un revólver de 38 milímetros. La bala causó al hombre un orificio de entrada por debajo de la clavícula y otro de salida en la espalda. Los sanitarios, a su llegada, únicamente pudieron certificar su fallecimiento.

A continuación, el otro procesado presuntamente sacó un arma similar con la que disparó tres veces a la segunda víctima, quien fue alcanzado en el abdomen, el hombro y la pierna. El hombre sobrevivió, aunque sufrió lesiones medulares y otras heridas que requirieron intervenciones quirúrgicas y tratamientos rehabilitadores en centros especializados. Pasó 153 días hospitalizado y tardó 336 en sanar, pese lo que ha quedado en situación de paraplejia.

La acusación pública sostiene que, los días previos al tiroteo, los encausados mantuvieron varias citas con las víctimas como parte de su plan para darles muerte. Solo tres días antes, el 12 de noviembre, el otro acusado (de origen español), quien no estaba en el domicilio en el que se produjo el ataque, se citó con el hombre que sobrevivió a las balas en el centro comercial Plaza Mayor. Al día siguiente, el 13, este procesado se reunió también con el resto de investigados y los perjudicados en el Hospital Costa del Sol.

Nuevamente, el 14 volvió a concertar otro encuentro en el mismo sitio, esta vez con la víctima mortal. Al día siguiente ya se produjo el asesinato en el que hirieron gravemente al otro hombre. Aunque el encausado español no estuvo presente en la escena del crimen, el fiscal señala que, tras el ataque, los otros supuestos autores acudieron de manera inmediata a reunirse con él en una de las salidas de Coín.

Un supuesto 'vuelco'

Por su parte, las acusaciones particulares, que en este caso representan al superviviente del ataque armado y a la viuda y los hijos de la víctima mortal, sostienen que los tres procesados formaban parte de una organización criminal dedicada a lo que en el argot policial se denominan 'vuelcos', que consisten en robos violentos de partidas de droga o dinero a otras bandas, siendo esta la finalidad del tiroteo enjuiciado. En este sentido, identifican al investigado español como el líder de la red, quien habría encargado y dado instrucciones a los otros dos individuos, que serían los subalternos, para que mataran a los perjudicados.

Los letrados particulares, de acuerdo con sus escritos, piden que los tres procesados sean condenados a la prisión permanente revisable por el asesinato consumado. Discrepan en cuanto a la pena por la tentativa de asesinato, por la que el abogado de la víctima que sobrevivió solicita 15 años de cárcel para los investigados, mientras que el otro letrado, el que representa a la familia del fallecido, fija su petición en 13 años. Por otro lado, ambas acusaciones reclaman otros dos años por tenencia ilícita de armas y cuatro más por organización criminal.

La defensa del supuesto líder, no obstante, apunta a que en ningún caso participó en estos hechos, sino que únicamente había mediado con los otros acusados para presentarles a otras personas que se dedicaban a comprar droga, quienes serían las víctimas, ya que por eso iba a percibir una comisión de unos 4.500 euros. De acuerdo con el informe, el procesado no tenía conocimiento del crimen supuestamente orquestado.