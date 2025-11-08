Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de una dotación de la Policía Nacional tras el suceso, que dejó una víctima mortal y a otro hombre gravemente herido. SUR

La Fiscalía pide casi 40 años de cárcel para tres acusados de matar a tiros a un hombre y dejar a otro paralítico en Marbella

El caso está previsto que sea enjuiciado por un jurado popular a partir del próximo 17 de noviembre en la Audiencia Provincial de Málaga

Irene Quirante

Irene Quirante

Sábado, 8 de noviembre 2025, 00:35

Comenta

Las primeras alarmas saltaron con una llamada confusa al 112 en la que pedían ayuda en la urbanización Playa Álvaro de Marbella. Los operativos, a ... su llegada, se encontraron con la escena de un tiroteo que había dejado a un hombre fallecido y a otro en estado crítico. El caso está previsto que sea enjuiciado por un tribunal popular este mes, cuando se cumplen seis años del ataque mortal que dejó a otra víctima en situación de paraplejia.

