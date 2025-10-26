Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del padre Fran cuando ejercía el sacerdocio. SUR
Sucesos Málaga

El fiscal señala al Obispado de Málaga como responsable civil subsidiario en el caso de los abusos del padre Fran

El Ministerio Público pide 72 años de cárcel para el párroco y 1,2 millones de indemnización para las cuatro víctimas del sacerdote, que presuntamente drogó y abusó de cuatro mujeres

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Domingo, 26 de octubre 2025, 00:13

Comenta

El Obispado de Málaga podría enfrentarse a una indemnización millonaria en el caso de los presuntos abusos sexuales cometidos por el padre Fran, el cura de Vélez-Málaga encarcelado de manera preventiva desde septiembre de 2023 ... por supuestamente haber abusado sexualmente, durante más de una década, de cuatro mujeres, a las que habría suministrado sustancias estupefacientes para anular sus voluntades, grabándolas y haciéndoles fotos sin su consentimiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un trabajador de 34 años electrocutado en Málaga
  2. 2

    El fiscal pide 72 años de cárcel y 1,2 millones de euros de indemnización para el cura de Vélez-Málaga acusado de abusar de cuatro mujeres
  3. 3 Lluvias «localmente fuertes» y tormentas este domingo en Andalucía: activan avisos en dos provincias
  4. 4 El detenido en Málaga por secuestrar a su expareja aprovechó que le dejó ver a sus hijos, de uno y tres años
  5. 5 Alarma en El Tarajal: un hombre armado con una pistola deportiva, disparos al aire y un herido por golpes
  6. 6 Dónde comer un buen mollete en Málaga: 18 sitios para probarlos
  7. 7

    La historia de la abuela Lola y su huida de La Cala del Moral en La Desbandá gana un premio al mejor ensayo del Ministerio de Educación
  8. 8 Muere un trabajador de 34 años electrocutado en Málaga
  9. 9

    Un estudio descubre en Málaga un alga mediterránea capaz de combatir a la especie invasora asiática
  10. 10 Alerta sanitaria por detectar alcaloides tropánicos en tres marcas diferentes de palomitas de maíz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El fiscal señala al Obispado de Málaga como responsable civil subsidiario en el caso de los abusos del padre Fran

El fiscal señala al Obispado de Málaga como responsable civil subsidiario en el caso de los abusos del padre Fran