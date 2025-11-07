Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Finca donde apareció el cadáver de Lucía Garrido SUR

El exmarido de Lucía Garrido será juzgado en mayo por el asesinato a tiros de dos hombres que entraron en su finca

Los hechos tuvieron lugar en abril de 2009, un año después del asesinato de la mujer, por el que el exmarido fue condenado

Viernes, 7 de noviembre 2025, 17:53

El exmarido de Lucía Garrido, que fue asesinada en su finca de Alhaurín de la Torre en 2008, será juzgado en mayo de 2026 por ... su presunta relación con la muerte a tiros de dos hombres que entraron en su casa un año después del crimen de la mujer.

