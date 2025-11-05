Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de archivo de Carlos Fernández.

El exconcejal Carlos Fernández pacta una multa e indemnizar a Marbella por el 'caso Saqueo II'

Detenido a finales de octubre, acuerda 4.000 euros de sanción y pagar 250.000 euros al consistorio

Europa Press

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 19:36

Comenta

El que fue concejal con el partido de Jesús Gil en Marbella Carlos Fernández, fugado desde el inicio del 'caso Malaya' hace casi 20 ... años y que fue detenido a finales de octubre, ha pactado con la Fiscalía ser condenado a una multa de 4.000 euros e indemnizar al Ayuntamiento marbellí con 250.000 euros por el 'caso Saqueo II'.

