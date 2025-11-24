Así era María Victoria, víctima del presunto crimen machista a puñaladas en Rincón

María Victoria, de 60 años, perdió la vida a puñaladas en la misma casa en la que residió durante décadas con su exmarido. Su muerte ha devastado al municipio de Rincón de la Victoria ... , donde la mujer pasó prácticamente toda su vida, aunque trabajaba desde hacía muchos años como administrativa en una empresa de Málaga capital.

De familia humilde, la víctima creció con dos hermanos, aunque uno de ellos falleció cuando era joven en un siniestro de tráfico. Todavía le quedaban su madre y una hermana, que eran dos de los pilares de su vida, y ahora lloran su trágico final. La mujer no llegó a tener hijos.

Hacía unos años que decidió separarse de su exmarido, Andrés. El hombre, que trabajaba en la banca, hacía tiempo que arrastraba una fuerte depresión, lo que le llevó a jubilarse de manera anticipada. Y María Victoria, a pesar de la ruptura, nunca dejó de preocuparse por él.

Estaban en trámites de separación, pero la relación nunca fue mala, según han señalado a este medio familiares de la víctima. Tras la ruptura, la mujer se mudó a otra vivienda, a poca distancia del que había sido su domicilio, donde continuó viviendo el hombre.

Era habitual que María Victoria fuera a ver a su exmarido para darle apoyo, ya que estaba muy preocupada por su salud. Todo apunta a que este sábado, 22 de noviembre, durante una de estas visitas, se inició una disputa entre ambos en la que el hombre acabó con su vida a puñaladas.

Los vecinos alertaron

Los golpes y gritos alarmaron al vecindario sobre las 10.20 horas, que dieron aviso a los servicios de emergencias que venían de la vivienda, situada una urbanización de la calle Trébol, en la zona de Cotomar. Tras los avisos, se movilizó a la Guardia Civil y a la Policía Local, además de dar parte al Instituto Andaluz de la Mujer.

Los agentes estuvieron a punto de echar la puerta abajo tras llamar varias veces al timbre y no obtener respuesta. Finalmente, el supuesto autor les abrió. Presentaba heridas en el cuello, que se sospecha que habrían sido autoinfligidas en un posible intento de suicidarse tras acabar con la vida de su expareja.

Los efectivos hallaron a la mujer en el suelo, ya sin vida, tendida sobre un charco de sangre. Únicamente pudieron confirmar su fallecimiento, tras lo que arrestaron a su exmarido como principal sospechoso. El cuerpo de la víctima presentaba heridas de arma blanca, al menos una de ellas en el cuello, que resultó mortal.

En este caso no se habían producido denuncias previas entre la pareja y la mujer no estaba registrada en el Sistema VioGen. El detenido se encuentra desde el sábado en dependencias de la Guardia Civil en Torre de Benagalbón, desde donde será puesto a disposición judicial.