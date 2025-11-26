Encuentran el cadáver de un hombre de 47 años dentro de un coche en un taller de Málaga

La Policía Nacional investiga las circunstancias de la muerte de un hombre de 47 años cuyo cadáver fue localizado en el interior de un coche ... en una nave de la capital malagueña, concretamente en el distrito Cruz de Humilladero, aunque fuentes policiales han precisado que no hay indicios de criminalidad.

El hallazgo tuvo lugar el pasado domingo 23 de noviembre, sobre la una de la tarde, cuando el Servicio de Emergencias 112 Andalucía fue alertado de un hombre que posiblemente se encontraba fallecido en un garaje situado en la calle Atajate. De inmediato, el centro coordinador movilizó a efectivos de Policía Nacional, Policía Local y a los servicios sanitarios.

A su llegada, los facultativos confirmaron que el varón, que se encontraba en el interior de un automóvil, yacía sin vida, no pudiendo hacer nada por salvarle. De esta manera, se activó también a la comitiva judicial, que procedió al levantamiento del cadáver para su posterior traslado al Instituto de Medicina Legal (IML) de Málaga.

Cabe recordar que el pasado 18 de noviembre los servicios de emergencias encontraron el cuerpo sin vida de un hombre de avanzada edad en estado de descomposición en un trastero situado en el barrio de Huelin, concretamente debajo de una estantería.

En este último caso, el cadáver tampoco presentaba signos violentos, a diferencia del hallado este lunes en una vivienda de Yunquera. Fue a primera hora de la tarde cuando un familiar localizó al finado sobre un charco de sangre y con heridas de arma blanca. La Guardia Civil ya ha asumido la investigación de este caso, en el que la principal hipótesis apunta a homicidio.