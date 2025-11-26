Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una imagen de archivo de la Policía Nacional.

Encuentran el cadáver de un hombre de 47 años dentro de un coche en un taller de Málaga

La Policía investiga las circunstancias de la muerte, aunque el cuerpo no presentaba indicios de criminalidad

María José Díaz Alcalá

María José Díaz Alcalá

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 00:09

La Policía Nacional investiga las circunstancias de la muerte de un hombre de 47 años cuyo cadáver fue localizado en el interior de un coche ... en una nave de la capital malagueña, concretamente en el distrito Cruz de Humilladero, aunque fuentes policiales han precisado que no hay indicios de criminalidad.

