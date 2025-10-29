Educación aprecia tres faltas muy graves en el profesor suspendido por propasarse con una menor en un conservatorio de Málaga

La Delegación de Educación de la Junta de Andalucía en Málaga ha apreciado tres faltas «muy graves» en la conducta del profesor del Conservatorio Profesional ... de Danza 'Pepa Flores' que presuntamente se propasó con una alumna de 13 años.

La primera de esas supuestas infracciones se refiere, precisamente, al comportamiento que habría tenido con la menor, que podría ser constitutivo de abuso o acoso sexual, según las averiguaciones realizadas por el Servicio de Inspección Educativa.

Los hechos ocurrieron la tarde del 22 de octubre dentro del conservatorio, que está situado en la calle Cerrojo, en Málaga capital. Todo comenzó cuando el hombre, que es acompañante-guitarrista de flamenco para la enseñanza de danza, y que por tanto pertenece al cuerpo docente del conservatorio, irrumpió en una clase que no le correspondía y permaneció en ella hasta el final.

Al parecer, el profesor se dedicó a hacer comentarios para corregir a las alumnas -el 98% son niñas- y llamar su atención. Al terminar la clase, el hombre cogió a una de ellas e intentó llevarla por la fuerza al vestuario de profesores de la primera planta, siempre según la versión de la menor, facilitada por su madre. La familia aportó una foto en la que se aprecian las marcas de unas manos en el brazo de la niña.

Las docentes que se encontraban a esa hora en el centro no llegaron a ver esta situación, pero una de ellas sí que observó que el hombre se encontraba dentro del vestuario junto a la menor, a muy poca distancia, y le pareció una situación extraña e inapropiada, por lo que echó de allí tanto a la niña como a las demás alumnas, que estaban alrededor de la puerta.

De hecho, la intervención de las compañeras de la menor fue crucial, ya que ellas grabaron con sus teléfonos móviles parte de lo ocurrido y parece ser que enviaron las imágenes a los padres que esperaban en la calle a que terminaran las clases.

Ante esta situación, un grupo de progenitores irrumpió en el centro para pedir explicaciones al equipo directivo, ya que, según ellos, no sería la primera vez que el profesor realizaba «comentarios inapropiados» a las menores. Las profesoras los metieron en un aula para interferir lo menos posible en la rutina del conservatorio.

Mientras una representante del equipo directivo trataba de averiguar lo ocurrido y de calmar a los padres, se produjo un encontronazo con el docente denunciado, quien supuestamente intentó entrar en el aula y mostró un trato desconsiderado hacia su compañera y superior jerárquica, que trató de impedírselo. También habría dirigido insultos y palabras malsonantes hacia uno de los padres. Esa sería la segunda falta muy grave.

La tercera infracción vendría derivada de las manifestaciones de los progenitores, quienes sostienen que el docente iba habitualmente a clase oliendo a alcohol y se comportaba de un modo nervioso.

Tras analizar lo ocurrido y entrevistarse con los implicados, la Delegación de Educación ha optado por abrir un expediente disciplinario al implicado y suspenderlo cautelarmente de funciones apoyándose en esas tres faltas muy graves al Estatuto Básico del empleado público y la Ley de Función Pública de Andalucía.

Paralelamente, el Grupo de Menores (Grume) de la Policía Nacional, que se tuvo que llevar escoltado al denunciado para evitar un posible linchamiento, mantiene abierta una investigación para esclarecer los hechos y continúa tomando declaraciones al entorno educativo del conservatorio.