Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Dos hombres condenados en Málaga por agredir a otro al que dejaron sangrando en el suelo tras discutir en un bar

Le propinaron un puñetazo y una patada, dejándolo en la puerta del local en el que se originó previamente el altercado

EP

Málaga

Sábado, 1 de noviembre 2025, 14:05

Comenta

La Audiencia de Málaga ha condenado a dos hombres por agredir a otro, al que propinaron un puñetazo y una patada, dejándolo en el suelo ... en la puerta de un local de ocio de la capital malagueña en el que se originó previamente el altercado. Así, uno de los acusados fue condenado en noviembre del año pasado 2024 y el otro este pasado mes de julio, una vez fue localizado tras estar fugado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estas son las cinco opciones que baraja el Ayuntamiento de Málaga para la Nueva Rosaleda
  2. 2 Un fallecido en la AP-7 a la altura de Mijas en un accidente entre un coche y un camión
  3. 3 Dispara a un menor y a un joven, ambos hermanastros, tras una discusión en un bar de Almayate
  4. 4 Encuesta: ¿Qué propuesta le parece mejor para la Nueva Rosaleda?
  5. 5 Álvaro Ávila deja de trabajar en Tasca Láska apenas dos meses después de anunciarse su fichaje tras cerrar La Alvaroteca
  6. 6

    El Real Club Mediterráneo negocia una prórroga para su sede de 40 años a cambio de tres millones
  7. 7 Víctor Aldama pide al juez Pedraz que le permita vender un edificio en Málaga para pagar un préstamo
  8. 8 Cambios en el equipo de gobierno de De la Torre: nuevos concejales para Churriana y Bailén-Miraflores
  9. 9

    Un malagueño en el crucero incendiado del Nilo: «El barco era una bola de fuego»
  10. 10 Seguimiento masivo y segunda jornada con miles de pruebas suspendidas por la huelga de los técnicos superiores en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Dos hombres condenados en Málaga por agredir a otro al que dejaron sangrando en el suelo tras discutir en un bar

Dos hombres condenados en Málaga por agredir a otro al que dejaron sangrando en el suelo tras discutir en un bar