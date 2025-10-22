Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Comisaría de Policía de Estepona

Dos detenidos tras una peligrosa persecución en Estepona por el robo de vehículo

Durante más de doce kilómetros por la autovía A7, realizaron maniobras arriesgadas y sortearon de modo imprudente los obstáculos de la vía

E. PRESS

Miércoles, 22 de octubre 2025, 18:02

Comenta

Agentes de la Policía Nacional, pertenecientes a la Comisaría de Estepona (Málaga), han arrestado a dos personas, tras protagonizar una persecución por el robo de ... un vehículo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta sanitaria por presencia de Listeria monocytogenes y Escherichia coli en un queso de cabra procedente de España
  2. 2 Un octogenario se dispara en la cabeza cuando lo iban a desahuciar en Torremolinos
  3. 3 La Esperanza baraja dejar de cerrar el Jueves Santo en Málaga
  4. 4

    Destituyen al gerente del Real Club El Candado por un supuesto agujero contable de 200.000 euros
  5. 5 Muere el octogenario que se disparó cuando iban a desahuciarlo en Torremolinos
  6. 6

    Investigan si los 200.000 euros del club El Candado acabaron en una empresa de criptomonedas denunciada por estafa piramidal
  7. 7 Enfrentamiento en La Corta: una paliza por rencillas previas y la alerta de detonaciones
  8. 8 Miguelito El Cariñoso cierra tras medio siglo en el paseo marítimo de Pedregalejo de Málaga
  9. 9

    Carne de Kobe: el tesoro que se esconde en Fuente Olletas en Málaga
  10. 10

    Urbanismo, un embudo para grandes proyectos de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Dos detenidos tras una peligrosa persecución en Estepona por el robo de vehículo

Dos detenidos tras una peligrosa persecución en Estepona por el robo de vehículo