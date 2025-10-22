Dos detenidos tras una peligrosa persecución en Estepona por el robo de vehículo

Agentes de la Policía Nacional, pertenecientes a la Comisaría de Estepona (Málaga), han arrestado a dos personas, tras protagonizar una persecución por el robo de ... un vehículo.

Los agentes, adscritos a la Brigada de Seguridad Ciudadana, y en su vehículo rotulado, habían observado un automóvil con el paragolpes delantero descolgado y que circulaba de manera irregular. Finalmente, y tras evadir el alto, estas personas acabaron detenidas por los delitos de conducción vial temeraria, desobediencia grave y por la sustracción de un vehículo en Marbella (Málaga), ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

Los agentes realizaban labores propias de su cargo cuando apreciaron un vehículo sospechoso que realizaba extrañas maniobras desde la avenida de Andalucía hacía la calle Terraza de esta localidad malagueña.

El conductor en todo momento hizo caso omiso a las indicaciones policiales para que detuviera la marcha, huyendo a gran velocidad por la Avenida Litoral del centro urbano del municipio, y con ello poniendo en peligro la integridad física de peatones y otros usuarios de la vía.

Los ocupantes del turismo mantuvieron esta peligrosa circulación sobrepasando el núcleo poblacional, y durante más de doce kilómetros por la autovía A7, realizaron maniobras arriesgadas y sortearon de modo imprudente los obstáculos de la vía, poniendo en peligro al resto de usuarios.

En su huída, y dado el exceso de velocidad, el conductor del vehículo perdió el control del mismo, colisionando contra una rotonda en la salida que comunica con el municipio de Benahavís. Esto provocó la detención completa del turismo al destrozarse una rueda con el impacto.

Seguidamente, los ocupantes emprendieron la huida a pie y se realizaron batidas por parte de Policía Nacional logrando localizarlos a pocos metros del vehículo, fatigados y nerviosos por lo acontecido. Los agentes, tras verificar la matrícula, constataron que se trataba de un coche cuyo robo había sido denunciado el día anterior en Marbella.

Ambos individuos, reincidentes en hechos similares, fueron finalmente detenidos por conducción vial temeraria, desobediencia grave y por la sustracción del turismo.