Retenciones, este miércoles, tras el accidente registrado en la A-7 a la altura de Rincón de la Victoria. Tráfico

Tres accidentes complican el tráfico en la A-7 en Rincón, Ciudad Jardín y Calahonda

El siniestro en la Axarquía ha cortado un carril. En la zona occidental se han registrado hasta cinco kilómetros de caravana mientras que en el túnel de San José, en la capital, se ha producido un alcance múltiple

Rossel Aparicio

Rossel Aparicio

Málaga

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 08:06

Comenta

Tres accidentes de tráfico han complicado este miércoles 19 de noviembre la circulación en la A-7 de Málaga en tres puntos diferentes a primera ... hora de la mañana: Calahonda, en Mijas, sentido Marbella; en Rincón de la Victoria, dirección Málaga, y, por último, en el túnel de San José, en Ciudad Jardín, donde se ha registrado un alcance entre al menos cinco vehículos.

