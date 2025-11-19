Tres accidentes complican el tráfico en la A-7 en Rincón, Ciudad Jardín y Calahonda

Tres accidentes de tráfico han complicado este miércoles 19 de noviembre la circulación en la A-7 de Málaga en tres puntos diferentes a primera ... hora de la mañana: Calahonda, en Mijas, sentido Marbella; en Rincón de la Victoria, dirección Málaga, y, por último, en el túnel de San José, en Ciudad Jardín, donde se ha registrado un alcance entre al menos cinco vehículos.

Según los datos facilitados a SUR por el Centro de Gestión del Tráfico, el primer siniestro, entre un coche y una moto, se ha registrado sobre las 7.00 horas en el kilómetro 1031, en Calahonda, y ha provocado al menos 5 kilómetros de retenciones, sentido Cádiz.

Según la información de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), el motorista implicado en el percance podría haber resultado herido en la colisión. Hasta el lugar del suceso se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y sanitarios. Sobre las 8.30 horas aún se registraba tráfico lento en la zona pero sobre las 9.00 horas ya se habia recueprado la normalidad en la vía.

Ampliar Retenciones de tráfico, este miércoles, en Ciudad Jardín. Tráfico

Por otro lado, sobre las 7.30 horas de la mañana se ha registrado un alcance entre dos coches en la A-7, a la altura de Rincón de la Victoria, en el kilómetro 970, sentido Málaga. Este siniestro, al parecer sin heridos, ha obligado a cortar un carril y ha provocado al menos cuatro kilómetros y medio de caravana. Hasta el lugar del suceso se han desplazado también efectivos de la Guardia Civil de Tráfico. Sobre las 9.00 horas aún permanecía cortado el carril aunque solo registraba un kilómetro de caravana.

Colisión múltiple en Ciudad Jardín

Por último, el tercero de los accidentes se ha tenido lugar sobre las 8.10 horas en el kilómetro 982 de la A-7, en el túnel de San José, en Ciudad Jardín, tras el alcance en cadena entre varios vehículos. Este suceso ha motivado al menos 3 kilómetros de retenciones, sentido Marbella, según los datos de Tráfico. Los vehículos, al paracer se han retirado pronto de la calzada pero aún continuaban las retenciones sobre las 8.30 horas. Poco antes de las 9.00 horas se ha normalizado la sitaución en cuanto al tráfico se refiere.