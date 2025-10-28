Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una discusión en un bar y la burla de que llevaba una pistola «de juguete» desataron el último tiroteo en Málaga

El sospechoso supuestamente disparó primero al aire y después contra su objetivo, aunque las balas no le alcanzaron y terminó golpeándolo con la culata del arma

María José Díaz Alcalá

Martes, 28 de octubre 2025, 00:30

Comenta

Tres individuos y una pareja compartían terraza el pasado viernes en un bar de El Tajaral, en el distrito de Campanillas. No estaban sentados juntos, ... ni siquiera se conocían, pero el grupo supuestamente comenzó a molestar a la mujer. En respuesta, su marido sacó un arma de fuego y se la mostró para intimidarlos. Si bien, lejos de hacerlo, el grupo se burló asegurando que se trataba de una pistola «de juguete». Lo siguiente fueron los disparos. A pesar de que a ninguno le alcanzaron las balas, uno de ellos terminó siendo golpeado con la culta del arma.

