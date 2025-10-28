Una discusión en un bar y la burla de que llevaba una pistola «de juguete» desataron el último tiroteo en Málaga

Tres individuos y una pareja compartían terraza el pasado viernes en un bar de El Tajaral, en el distrito de Campanillas. No estaban sentados juntos, ... ni siquiera se conocían, pero el grupo supuestamente comenzó a molestar a la mujer. En respuesta, su marido sacó un arma de fuego y se la mostró para intimidarlos. Si bien, lejos de hacerlo, el grupo se burló asegurando que se trataba de una pistola «de juguete». Lo siguiente fueron los disparos. A pesar de que a ninguno le alcanzaron las balas, uno de ellos terminó siendo golpeado con la culta del arma.

Los hechos ocurrieron sobre las 23.35 horas, cuando el Servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió un par de avisos que alertaban de detonaciones y un hombre con una herida sangrante en la cabeza.

Hasta el lugar acudieron las Fuerzas de Seguridad, que solo encontraron al herido, de 35 años, que tuvo que ser evacuado al Hospital Universitario Virgen de la Victoria (El Clínico) y varios casquillos.

Al parecer, los acompañantes del afectado huyeron en otras direcciones cuando el sospechoso abrió fuego; mientras que, el presunto agresor presuntamente persiguió a uno de los implicado hasta alcanzarlo y golpearlo con la pistola. Después, se marchó también del lugar con su pareja.

No obstante, según han confirmado fuentes cercanas al caso, finalmente fue localizado y detenido por los agentes, que lograron igualmente intervenir la pistola con la que amedrentó al grupo, de tipo deportiva. Desde la Comisaría Provincial de Málaga confirmaron el día siguiente de lo ocurrido que la investigación continuaba abierta.