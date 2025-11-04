'Dinamita Montilla': un nuevo informe forense concluye que Ester Estepa fue violada cuando aún estaba viva

La investigación de la muerte de la sevillana Ester Estepa (42 años), de la que se acusa a José Jurado Montilla, alias 'El Titi' o ' ... Dinamita Montilla', ha dado un giro importante. Un nuevo informe forense concluye que, al contrario de lo que se pensaba en un primer momento, la mujer aún estaba viva cuando fue violada.

Ester Estepa desapareció la noche del 22 al 23 de agosto del año 2023 en la localidad de Gandía (Valencia) tras compartir una ruta a pie de aproximadamente cinco días con José Jurado, al que había conocido en Alicante en esas mismas fechas. Según las pesquisas policiales, él fue la última persona que la vio con vida.

El 2 de febrero de 2024, unos senderistas localizaron un cráneo humano en un cañaveral próximo a la carretera N-332. Las pruebas de ADN confirmaron que se trataba de Ester. En los meses siguientes y en la misma zona geográfica se hallaron más restos óseos atribuidos a la víctima.

El móvil sexual del crimen surgió precisamente del teléfono móvil del único investigado en el caso. José Jurado Montilla fue detenido en mayo de 2024 por la muerte de David, un joven estudiante de 21 años asesinado en Los Montes de Málaga cuando iba a revisar las algarrobas almacenadas en una finca familiar.

Los agentes del Grupo de Homicidios, que para entonces ya habían descubierto el pasado criminal de 'Dinamita Montilla', con cuatro muertes a sus espaldas en la década de los ochenta, arrestaron al sospechoso y le intervinieron todas sus pertenencias, en concreto, un teléfono móvil y un crucifijo.

Al inspeccionar el terminal, los policías hallaron numerosas fotos y vídeos -José Jurado acostumbraba a tomar imágenes de sus rutas senderistas por España para subirlas a redes, lo que le valió el apodo de 'El asesino de TikTok'-, pero en concreto había siete archivos que abrieron un nuevo horizonte en la investigación.

En las fotografías se observaba un cuerpo desnudo de mujer, con la cara tapada, sobre un saco de dormir en mitad del campo. Una de ellas evidenciaba una violación, aunque sólo se veía el pene del autor. No había ningún plano de su rostro ni de su físico. Pese a la dificultad para identificarlo, existía un indicio aplastante: estaban en el teléfono móvil que utilizaba José Jurado. Él siempre ha negado el crimen.

Especialistas de la Brigada de Policía Científica de Málaga analizaron las fotografías y apreciaron unos hematomas en los muslos de Ester Estepa que interpretaron como livideces cadavéricas o 'livor mortis', que son las marcas que se producen por la fijación de la sangre en los vasos sanguíneos tras la muerte. En consecuencia, la primera hipótesis que se manejó fue que la agresión sexual a Ester Estepa habría sido 'postmoret'.

Giro en el caso

Sin embargo, el Juzgado de Instrucción número 3 de Gandía, que investiga el homicidio / asesinato de la sevillana, encargó un estudio al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valencia. Los facultativos no podían trabajar con el cadáver, ya que los restos de la víctima se encontraron demasiado deteriorados por el paso del tiempo. Lo único que podían examinar eran las imágenes, para lo que realizaron una sobreexposición con el editor 'Gimp'.

El análisis de las siete fotografías se ha traducido en un nuevo informe que da un giro de 180 grados a la primera hipótesis: los forenses concluyen que los hematomas que se aprecian en las imágenes se han producido «antemortem», estando la víctima «viva o con vitalidad residual (agónica)», y que esas lesiones habrían sido causadas «en el contexto de una agresión sexual con violación».

Los galenos han llegado a esa afirmación tras examinar una por una las fotografías. Donde los policías sugerían livideces cadavéricas, los forenses aseveran: «Este tipo de lesiones son características y típicas de observar en víctimas de agresiones sexuales, en las cuales el victimario comprime con sus manos la zona interna del muslo de la víctima con el objeto de separar las piernas y poder tener acceso vaginal para poder consumar la violación».

Los forenses desmontan la posibilidad de que sean livideces cadavéricas, ya que éstas «se disponen de manera homogénea en todos los planos de posición, exceptuando las zonas sometidas a presión», por lo que «no es normal» que aparezcan en los muslos y «no en la región torácica y abdominal, es decir, en el mismo plano anatómico».

También se pronuncian sobre el mecanismo de la muerte. Aunque en un primer momento se indicó que el traumatismo craneoencefálico apreciado en el cráneo de Ester Estepa había sido postmortem, el nuevo informe forense concluye, tras una revisión, que la lesión se produjo aún en vida, en concreto una fractura de la base del cráneo y dos fracturas parieto-occipitales en forma de Y.

A estas novedades hay que sumar la marca en forma de cruz detectada en el cráneo de la víctima. Tal y como adelantó SUR, el juzgado investiga si esa señal es compatible con el crucifijo hallado entre las pertenencias de José Jurado Montilla cuando fue detenido.

El cambio es extraordinariamente relevante desde el punto de vista judicial. Si la violación hubiese sido 'postmortem', el autor de la misma -indiciariamente, 'Dinamita Montilla'- sólo podría haber sido acusado de profanación del cadáver, un delito que en España acarrea penas de hasta cinco años de cárcel.

Por el contrario, con las conclusiones del nuevo informe forense, la agresión sexual se habría producido cuando la víctima aún estaba viva y su muerte tuvo lugar «en el contexto» de esa violación, por lo que encaja en uno de los supuestos por los que las acusaciones podrían solicitar la prisión permanente revisable.