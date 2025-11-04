Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ester Estepa, junto a José Jurado, alias 'Dinamita Montilla', días antes del crimen de la sevillana. Sur

'Dinamita Montilla': un nuevo informe forense concluye que Ester Estepa fue violada cuando aún estaba viva

La Fiscalía y la acusación particular podrían solicitar prisión permanente revisable en lugar de profanación de cadáver, como se pensaba al principio

Juan Cano

Juan Cano

Málaga

Martes, 4 de noviembre 2025, 00:20

Comenta

La investigación de la muerte de la sevillana Ester Estepa (42 años), de la que se acusa a José Jurado Montilla, alias 'El Titi' o ' ... Dinamita Montilla', ha dado un giro importante. Un nuevo informe forense concluye que, al contrario de lo que se pensaba en un primer momento, la mujer aún estaba viva cuando fue violada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una asociación se queda con la mayoría de caballos de los cocheros de Málaga y los salva del matadero
  2. 2 Muere una anciana tras recibir una brutal paliza de otro interno en una residencia de Cerrado de Calderón
  3. 3 Luto en el fútbol malagueño por la muerte del joven de 20 años Jairo Corbacho
  4. 4 Tres días de secuestro en un piso de Málaga y una ristra de golpes por 50 euros de cocaína
  5. 5 El cadáver hallado en la gasolinera de barcos de Puerto Banús fue abandonado aún con vida por una embarcación
  6. 6

    Más de un millar de familias entrarán a vivir en una VPO en Málaga a lo largo del año que viene
  7. 7 Una persona herida tras volcar una grúa de obra sobre un edificio en Churriana
  8. 8 Un detenido por una amenaza falsa de bomba en un centro comercial de Málaga
  9. 9 Investigan el hallazgo de un cadáver en el muelle de la gasolinera de barcos de Puerto Banús
  10. 10 Llegan nuevas lluvias a Andalucía: Aemet advierte de «chubascos localmente fuertes acompañados de tormentas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur 'Dinamita Montilla': un nuevo informe forense concluye que Ester Estepa fue violada cuando aún estaba viva

&#039;Dinamita Montilla&#039;: un nuevo informe forense concluye que Ester Estepa fue violada cuando aún estaba viva