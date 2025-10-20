'Dinamita Montilla': investigan la marca de un crucifijo en el cráneo de una de las víctimas

Es una marca sutil, pero la silueta se adivina con nitidez. Los forenses encargados de examinar el cadáver de la sevillana Ester Estepa (44 años), ... una de las víctimas mortales que se atribuyen al asesino en serie José Jurado Montilla, más conocido como 'El Titi' o 'Dinamita Montilla', han descubierto la forma de un crucifijo en el cráneo de la mujer, que fue localizado meses después de su desaparición por unos excursionistas.

Todo apunta a que el autor de la muerte de Ester colocó sobre su cabeza una cruz, que al estar a la intemperie durante meses dejó una impronta en el cráneo, probablemente por el efecto de la oxidación, según han confirmado las distintas fuentes consultadas por SUR.

Sin embargo, cuando se localizaron los restos óseos de la víctima, no había un crucifijo cerca, lo que deja abiertas distintas hipótesis. La primera es que las lluvias o los animales carroñeros movieran de sitio los restos óseos y la cruz se haya perdido o esté enterrada en el campo.

Pero la segunda es la más inquietante: que el asesino volviera al lugar del crimen tiempo después y recuperara el crucifijo porque tuviera algún valor para él o pensara que podía incriminarlo. La pregunta es: ¿qué interés tiene este detalle para la investigación? Puede que ninguno. Pero también puede acabar siendo una pieza clave para probar el asesinato.

Hay dos circunstancias que apuntarían en la dirección de José Jurado Montilla. Pueden ser meras coincidencias, pero tanto la familia de Ester Estepa, representada por el abogado Juan Manuel Medina, como la jueza de Gandía han pedido a la policía que se investigue esa pista.

La primera coincidencia es que, cuando los agentes del Grupo de Homicidios de Málaga arrestaron a 'Dinamita Montilla' por el crimen de David, el joven de 21 años asesinado en Los Montes de Málaga en 2022, intervinieron entre sus pertenencias una pequeña cruz plateada y un fragmento de una cadena.

En su día, los investigadores mostraron ese crucifijo a la madre de Ester Estepa por si ella lo reconocía, ante la posibilidad de que hubiese pertenecido a su hija. El resultado fue negativo. Josefa Pérez no lo identificó, aunque tampoco se puede descartar al 100%, ya que la víctima podría haberlo llevado en sus últimos días de vida y que su madre no lo supiera.

Sea como fuere, la familia, y también la jueza, han pedido a la Policía Nacional que recupere el crucifijo intervenido a José Jurado Montilla, que quedó en depósito como pieza de convicción, para que se coteje con la impronta de óxido que se aprecia en el cráneo de Ester Estepa.

Además, se da la circunstancia de que 'Dinamita Montilla' regresó ocho meses después de la desaparición de la sevillana al lugar donde se encontraron sus restos mortales. El propio Jurado publicó en marzo de 2024 unos vídeos en su cuenta de TikTok en los que recorría los lugares donde había estado con la víctima. Decía echarla mucho de menos.

Su presencia en el lugar de los hechos, ocho meses después, ha servido también de base para justificar la petición de seguir la pista del crucifijo, ya que, de ser el responsable de su muerte (aún no se ha celebrado el juicio ni se ha formulado acusación), podría haber regresado a la escena del crimen para recuperar algo que lo pudiera incriminar.

José Jurado Montilla es el único investigado por el homicidio y la agresión sexual a Ester Estepa, ya que en el teléfono móvil del sospechoso se localizaron unas fotografías en las que se observa el cuerpo de la sevillana -no su rostro- mientras estaba siendo víctima de una violación.

'Dinamita Montilla' fue la última persona que estuvo con Ester en Gandía la noche en que se le perdió la pista, el 23 de agosto de 2023; había mostrado un fuerte interés por ella, pese que la había conocido sólo unos días antes en Alicante, ya que incluso llamó por teléfono a su madre para mostrarle su preocupación por la desaparición.

A 'Dinamita Montilla', actualmente en prisión provisional, también se le atribuye el crimen de David en Los Montes de Málaga, un asesinato por el que la Fiscalía pide una pena de 26 años de prisión. El Ministerio Público considera que le disparó supuestamente para robarle sus pertenencias.

Según las conclusiones iniciales de la acusación pública, el procesado llegó a la parcela de la familia del joven malagueño con una escopeta y entabló una breve conversación con David, quien después se fue a la zona donde estaban las algarrobas. Una vez allí, presuntamente, «se vio sorprendido por la presencia» del acusado que «lo había seguido».

Supuestamente «con la finalidad de obtener una ganancia ilícita» y tras asegurarse de la «situación de soledad y desamparo» del joven -sostiene el fiscal-, el acusado presuntamente «con la intención de acabar con su vida, de forma inesperada y sin posibilidad alguna de defensa le disparó con la escopeta». Ese disparo le alcanzó en el cuello.

El joven cayó al suelo, donde presuntamente «le disparó de nuevo, esta vez en la cabeza», dice la acusación pública. Tras ello, dio la vuelta al cadáver y abrió la mochila «utilizando el tirador de la cremallera grande» para llevarse lo que hubiera de valor, efectos tasados en unos 200 euros. El caso de David será juzgado por un jurado popular.

'Dinamita Montilla' fue condenado a más de 120 años de cárcel por cuatro homicidios ocurridos en la provincia de Málaga entre 1985 y 1987. Fue puesto en libertad definitiva en diciembre de 2013, tras determinarse como tiempo máximo de cumplimiento de la pena -por acumulación- la de 30 años.