Detienen a una mujer por 45 robos en coches, domicilios y comercios en Alhaurín el Grande

La Guardia Civil del Puesto Principal de Alhaurín el Grande ha detenido a una mujer como supuesta autora de 45 robos y hurtos cometidos en ... el municipio malagueño entre los meses de febrero y septiembre de este año.

La investigación comenzó tras un incremento significativo de los robos en la localidad, por lo que la Guardia Civil estableció un dispositivo para identificar y detener al autor o autores de los mismos.

La tipología de los delitos cometidos era distinta, ya que se habían denunciado hurtos en el interior de vehículos estacionados en aparcamientos públicos, pero también robos en establecimientos comerciales y en domicilios, incluso un robo con violencia e intimidación. No obstante, los investigadores descubrieron que todos seguían un mismo patrón en su modo de ejecutarlos.

Después de analizar denuncias presentadas por las víctimas, las declaraciones de testigos y las gestiones operativas realizadas, los agentes pudieron identificar a la supuesta autora de los hechos delictivos, que resultó ser una mujer de mediana edad, vecina de Alhaurín el Grande, según apunta la Guardia Civil en un comunicado.

Los investigadores procedieron a su detención y posteriormente fue puesta a disposición judicial por la supuesta comisión de 45 delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, decretando la Autoridad Judicial su ingreso en prisión.