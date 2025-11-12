Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Archivo

Detienen a una mujer por 45 robos en coches, domicilios y comercios en Alhaurín el Grande

Aunque la tipología de los delitos era distinta, los investigadores descubrieron que seguían un mismo patrón

SUR

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 11:40

Comenta

La Guardia Civil del Puesto Principal de Alhaurín el Grande ha detenido a una mujer como supuesta autora de 45 robos y hurtos cometidos en ... el municipio malagueño entre los meses de febrero y septiembre de este año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El sorteo del 11 del 11 de la ONCE ya tiene ganador
  2. 2 Así es la nueva Torre del Puerto de Málaga diseñada por David Chipperfield
  3. 3 Monda llora a Daniel, el joven de 18 años fallecido en un accidente en Coín
  4. 4 Encuesta: ¿Qué te parece la nueva Torre del Puerto de Málaga diseñada por David Chipperfield?
  5. 5 Detenido un conductor tras la muerte del joven de 18 años en el accidente de tráfico en Coín
  6. 6 ¿Por qué cierra el hotel Salitre de Málaga que abrió en agosto?
  7. 7 Unos narcos asaltan por error la casa de una pareja de octogenarios en Málaga: «¿Dónde está la droga?»
  8. 8 El triángulo amoroso que acabó en tragedia en Gaucín: un crimen a garrotazos y mensajes falsos para despistar
  9. 9 Arrestan a un vecino de Gaucín por matar al novio de su exmujer y abandonar el cadáver en Alpandeire
  10. 10 «Era una locura: las estanterías acababan vacías cada noche»: el primer híper de Andalucía celebra sus 50 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Detienen a una mujer por 45 robos en coches, domicilios y comercios en Alhaurín el Grande

Detienen a una mujer por 45 robos en coches, domicilios y comercios en Alhaurín el Grande