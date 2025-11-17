Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Detienen a un antiguo educador de un centro de menores de Málaga por agresiones sexuales a tres niños

Una de las víctimas tiene una discapacidad del 50%, mientras que los otros dos no tenían familia cuando sufrieron los supuestos abusos

María José Díaz Alcalá

María José Díaz Alcalá

Lunes, 17 de noviembre 2025, 10:07

Comenta

Un educador de un centro de protección de menores de Málaga capital ha sido detenido por tres delitos continuados de agresión sexual a tres niños. ... A los 21 años, una de las víctimas confesó a la Policía Nacional los supuestos abusos sufridos cuando era menor. A esta denuncia se sumaron otras dos y los investigadores detectaron que el sospechoso, que en la actualidad tiene 38 años, elegía a chicos especialmente vulnerables por su entorno y su corta edad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alquileres desde 365 euros: así podrás acceder a partir de hoy a una VPO asequible por la zona de la Universidad de Málaga
  2. 2 Un turismo que circulaba en sentido contrario por la AP-7 causa un accidente con cinco heridos a la altura de Mijas
  3. 3 Hallan el cadáver de un hombre de 57 años flotando en Puerto Marina
  4. 4 El calvario de una joven de 19 años a la que su exnovio empujó por la ventana en Málaga
  5. 5 Un incendio en una caseta de transformación deja sin luz a 600 vecinos en Málaga
  6. 6 Un equipo del Materno salva la vida a una niña de dos años de Badajoz
  7. 7 Cae en Málaga un capo de la droga que fingió su muerte para liderar un grupo de narcoterroristas
  8. 8 La borrasca Claudia sonríe a Málaga y deja acumulados de más de 150 litros en zonas del interior
  9. 9 Andalucía activa un nuevo aviso por «chubascos localmente fuertes y persistentes» para este lunes
  10. 10 Absueltas del robo de un carro lleno de aceite y langostinos en Nochevieja en Benalmádena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Detienen a un antiguo educador de un centro de menores de Málaga por agresiones sexuales a tres niños

Detienen a un antiguo educador de un centro de menores de Málaga por agresiones sexuales a tres niños