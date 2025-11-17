Detienen a un antiguo educador de un centro de menores de Málaga por agresiones sexuales a tres niños

Un educador de un centro de protección de menores de Málaga capital ha sido detenido por tres delitos continuados de agresión sexual a tres niños. ... A los 21 años, una de las víctimas confesó a la Policía Nacional los supuestos abusos sufridos cuando era menor. A esta denuncia se sumaron otras dos y los investigadores detectaron que el sospechoso, que en la actualidad tiene 38 años, elegía a chicos especialmente vulnerables por su entorno y su corta edad.

Los agentes del Grupo de Menores de la Comisaría Provincial de Málaga, realizaron las primeras comprobaciones y se entrevistaron con el actual director del centro de menores donde habrían sucedido los hechos. De estas primeras pesquisas, los investigadores averiguaron que en 2015 un grupo de menores denunció hechos similares a la dirección, pero entonces no prosperó el expediente «al no ser concluyente», han informado fuentes policiales.

De esta manera, los agentes contactaron con esos niños (ya adultos) que habían relatado en su momento ser víctimas de abusos sexuales por parte del ahora detenido: dos confirmaron su testimonio e interpusieron sendas denuncias; el resto, no quiso denunciar por no recordar con claridad lo sucedido debido al paso de los años.

Continuando con la investigación, los agentes se percataron de que todas las víctimas se encontraban en una situación «de gran vulnerabilidad» cuando sucedieron los hechos. Uno de los menores tiene una discapacidad del 50%; mientras que, los otros dos no tenían familiares, por lo que permanecían en el centro incluso los fines de semana.

El educador, que ya no ejerce en el centro, era el encargado de despertar a los niños y supervisar que todo estuviera en orden mientras dormían. De este modo, los policías del Grume concluyeron que el presunto agresor se aprovechaba tanto de la vulnerabilidad de los chicos como de su posición para, supuestamente, realizar prácticas de naturaleza sexual tanto en la habitaciones como en el salón del centro mientras los pequeños veían dibujos.

Así, los agentes procedieron a la detención de este individuo, al que se le imputan tres delitos continuados de agresión sexual a menor de 16 años, y desde la Comisaría Provincial de Málaga informan de que ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente.