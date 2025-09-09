Detienen a un conductor por agredir a su pareja mientras circulaba de forma temeraria por Mijas
La mujer presentaba heridas en la cara y brazos
Europa Press
Martes, 9 de septiembre 2025, 16:38
La Policía Local de Mijas ha detenido a un conductor por agredir a su pareja mientras circulaban de forma temeraria en un vehículo por el ... Camino de Coín de dicha localidad.
Según el relato policial, los hechos tuvieron lugar el pasado 31 de agosto, cuando los agentes recibieron una llamada que alertaba de que un conductor estaba agrediendo a su acompañante mientras conducía. La alerta provenía de una conductora que circulaba detrás de ellos en Camino de Coín.
Al llegar al lugar, policías de paisano observaron como el conductor mientras realizaba una conducción temeraria, agredía a la mujer acompañante. Una vez interceptado el vehículo en una zona segura, observaron como la mujer se encontraba con miedo y ansiedad, presentando heridas en la cara y brazos.
Los policías leyeron sus derechos al conductor, que fue detenido como presunto autor de un delito de lesiones, y trasladado a Guardia Civil para su puesta a disposición judicial, mientras que a la víctima, los agentes le ofrecieron la posibilidad de asistencia sanitaria y de interponer denuncia.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.