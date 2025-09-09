Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Detienen a un conductor por agredir a su pareja mientras circulaba de forma temeraria por Mijas

La mujer presentaba heridas en la cara y brazos

Europa Press

Martes, 9 de septiembre 2025, 16:38

La Policía Local de Mijas ha detenido a un conductor por agredir a su pareja mientras circulaban de forma temeraria en un vehículo por el ... Camino de Coín de dicha localidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los pasteles de nata más famosos de Oporto aterrizan en Málaga
  2. 2

    Los morosos de las VPO en Málaga: cuatro de cada diez inquilinos no pagan el alquiler y la deuda suma 31 millones
  3. 3 Tres heridos, entre ellos dos menores de 3 y 10 años, en un accidente que ha obligado a cortar la A-7 en Fuengirola
  4. 4 Todo el litoral malagueño, en aviso amarillo este martes
  5. 5 Escapan de un incendio por la fachada en el barrio de la Victoria: seis viviendas afectadas y un hospitalizado
  6. 6

    Dentro de la cárcel de Archidona, la de la «famosa piscina»
  7. 7 El Piropo, nueva cocina non-stop en Málaga
  8. 8 Ingresado con policontusiones tras estrellarse con su coche en una rotonda en Vélez-Málaga
  9. 9 Alertan de problemas de seguridad en unas secadoras de una conocida marca
  10. 10

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Detienen a un conductor por agredir a su pareja mientras circulaba de forma temeraria por Mijas

Detienen a un conductor por agredir a su pareja mientras circulaba de forma temeraria por Mijas