Detienen a un boxeador youtuber tras herir grave con un vaso en el cuello a otro en Marbella

La Policía Nacional ha detenido a un boxeador youtuber tras, supuestamente, agredirlo con un vaso en el cuello y causarle heridas de «extrema gravedad». Ocurrió ... a finales de verano en una discoteca de Marbella y los agentes han logrado capturarlo gracias a su exposición en redes sociales.

Los hechos se remontan exactamente al 26 de agosto, cuando se produjo una discusión en un local de ocio nocturno que pasó a mayores. El sospechoso hirió a la víctima con un vaso en el cuello, provocándole un desgarro en la arteria yugular interna izquierda por el que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

Agentes del Grupo II de la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Marbella abrieron una investigación en la que resultó clave el análisis de las redes y las bases de datos policiales, pues el presunto agresor se dedicaba a crear contenido en redes sociales y además le constaba una Orden Internacional de Detención y Extradición emitida por las autoridades británicas.

Asimismo, los investigadores pudieron comprobar que el investigado había difundido varios vídeos conduciendo por las calles de Marbella, a pesar de que no tenía el permiso para hacerlo.

Tras su detención, el youtuber pasó a disposición judicial como presunto autor de los delitos de lesiones graves y contra la seguridad vial, y se tramitó la OIDE por la que ha sido finalmente extraditado a Reino Unido este mismo mes.