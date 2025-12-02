Dos de los tres detenidos por la violación grupal en Málaga tienen antecedentes policiales por agresión sexual

Dos de los tres detenidos por la supuesta violación grupal de Málaga tienen antecedentes policiales por agresiones sexuales distintas en las que fueron denunciados ... cuando aún eran menores de edad. En uno de los casos, incluso, cuando todavía eran inimputables.

Los tres detenidos tienen 18 y 19 años y son naturales de Málaga. Según ha podido confirmar SUR, la jueza que los ha enviado a prisión provisional resaltó en su auto que dos de los sospechosos tienen antecedentes policiales por agresión sexual.

En concreto, uno de ellos fue investigado por este delito cuando todavía era menor. De hecho, tenía 13 años, por lo que no fue detenido ni imputado al no haber alcanzado aún la edad penal. Su hermano también fue denunciado por esos hechos y, al parecer, la víctima habría sido la novia de uno de ellos.

El otro arrestado al que le constan antecedentes también fue investigado en el pasado, cuando era menor, por una supuesta agresión grupal -cometida junto a dos amigos- a una chica, según confirmaron las distintas fuentes consultadas.

Este periódico contactó con el abogado Claudio Buenestado, que asiste a uno de los ahora detenidos. El letrado rehusó hacer declaraciones sobre la investigación que actualmente está en curso, aunque sí precisó que los antecedentes son policiales, no judiciales, por lo que ambas causas podrían haber sido archivadas o que incluso recayeran sentencias absolutorias sobre ellas.

Los hechos que ahora les han llevado a prisión ocurrieron la madrugada del 30 de octubre en Málaga capital. La denunciante es una joven de 18 años que había salido esa noche de fiesta con su hermana y un grupo de amigas, una de las cuales celebraba su cumpleaños. Estuvieron en la sala de fiesta Rossé VIP Club, en el polígono de San Rafael de la capital malagueña.

En un momento determinado de la noche, la chica salió al exterior del establecimiento con un joven al que había conocido en la discoteca y se dirigieron a un descampado que suele utilizarse como aparcamiento. Serían sobre las cuatro de la madrugada. La denunciante relató a la policía que allí comenzaron a besarse de forma consentida y, de pronto, aparecieron de la nada los otros dos investigados, amigos del anterior.

Entre los tres, siempre según su versión de los hechos, empezaron a realizarle toda clase de tocamientos y a violarla por turnos mientras la sujetaban de los brazos para impedirle que se marchara. Tras las agresiones sexuales, que se prolongaron durante más de media hora, la víctima se le contó a su hermana y denunciaron lo sucedido. Fue sometida a un examen médico en el hospital, donde apreciaron lesiones compatibles con su relato.

Investigación

La Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional abrió una investigación para identificar a los autores, ya que la chica los había conocido esa misma noche. Las pesquisas se prolongaron durante casi un mes hasta llegar a tres sospechosos.

La semana pasada, los tres jóvenes fueron detenidos y pasaron a disposición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Málaga. Allí se tomó declaración nuevamente a la denunciante y a los presuntos agresores.

Los arrestados negaron los hechos y hablaron en todo momento de relaciones consentidas, por lo que sus defensas solicitaron su puesta en libertad. La acusación particular, ejercida por el abogado Juan Ricardo Ruiz Rey, pidió su ingreso en prisión, al igual que la Fiscalía.

La magistrada consideró el relato de la víctima «contundente y verosímil», a lo que se une el examen médico al que se sometió, que avalaría su testimonio, por lo que envió a prisión a los tres investigados.