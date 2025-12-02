Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Zona donde ocurrieron los hechos, en el polígono de San Rafael, en Málaga capital. Migue Fernández

Dos de los tres detenidos por la violación grupal en Málaga tienen antecedentes policiales por agresión sexual

Los sospechosos, que tienen 18 y 19 años, fueron denunciados por delitos similares cuando aún eran menores de edad

Juan Cano

Juan Cano

Málaga

Martes, 2 de diciembre 2025, 00:42

Dos de los tres detenidos por la supuesta violación grupal de Málaga tienen antecedentes policiales por agresiones sexuales distintas en las que fueron denunciados ... cuando aún eran menores de edad. En uno de los casos, incluso, cuando todavía eran inimputables.

