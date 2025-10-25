Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los agentes acompañando a las víctimas al hospital.

El detenido en Málaga por secuestrar a su expareja aprovechó que le dejó ver a sus hijos, de uno y tres años

24 horas de exhaustiva vigilancia en el entorno del puerto de la capital permitieron a los agentes de la UFAM central detener al sospechoso y liberar a las víctimas

María José Díaz Alcalá

María José Díaz Alcalá

Sábado, 25 de octubre 2025, 00:41

Comenta

Llevaban separados un año. Ella, de 22 años, lo había denunciado por malos tratos y sobre él, de 24, pesaba una orden de alejamiento. Pero, ... el pasado 3 de octubre, en un acto de bondad, la mujer le dejó que viera a sus hijos, de uno y tres años, sin imaginar que sería el inicio de un viaje forzoso e infernal de 2.000 kilómetros desde Francia hasta Málaga -aunque el criminal pretendía llegar a Argelia para eludir a las autoridades europeas-, donde sería amenazada a punta de cuchillo, golpeada y violada delante de los menores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Primer paso para convertir el edificio de Telefónica en un hotel de lujo junto a la Catedral de Málaga
  2. 2 ¿Cuánto vale mi piso?: Los notarios lanzan el portal de la vivienda para consultar los precios «reales» de mercado
  3. 3 A juicio el hijo de Ángela, la mujer hallada sin vida en una arqueta de Teatinos
  4. 4 Liberan en Málaga a una mujer y a sus dos hijos tras 13 días secuestrados en un coche por su expareja
  5. 5

    Primera condena en España por agresión sexual tras quitarse el preservativo sin avisar en una relación consentida
  6. 6 Sufre un ictus tras discutir con su jefe en la empresa y tiene que recurrir a la justicia para que sea considerado accidente laboral
  7. 7 Cruce de insultos y simbología franquista en el acto de Vito Quiles en Málaga
  8. 8 La Policía Nacional confirma que el cuadro hallado en Madrid es el Picasso desaparecido
  9. 9 Málaga eleva a 76.000 metros cuadrados las zonas verdes del Plan Guadalmedina y quiere tener el anteproyecto este año
  10. 10

    Endesa alerta de que Málaga necesita más infraestructuras eléctricas para nuevos proyectos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El detenido en Málaga por secuestrar a su expareja aprovechó que le dejó ver a sus hijos, de uno y tres años

El detenido en Málaga por secuestrar a su expareja aprovechó que le dejó ver a sus hijos, de uno y tres años