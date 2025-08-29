Detenido por robar a turistas mientras dormían en sus casas vacaciones de Mijas

La Guardia Civil ha detenido a un individuo como presunto autor de cinco robos cometidos en el interior de complejos turísticos o vacacionales ubicados en ... Mijas. Según explica el cuerpo en una nota enviada a los medios, el arrestado cometía sus robos mientras los turistas dormían en el interior de sus viviendas.

La denominada operación 'Escoba' se inició en el mes de mayo tras la interposición de la primera denuncia por parte de un vistante que pasaba unos días de vacaciones en nuestro país. Así, durante dos meses, los investigadores realizaron numerosas gestiones operativas que les permitió conocer tanto el modus operandi como la identidad de este individuo.

Modus operandi

El arrestado, supuestamente, cometía los robos utilizando el escalo para acceder a las viviendas donde cometía los actos ilícitos. Posteriormente accedía a las mismas a través de puertas o ventanas aprovechándose del descuido de sus víctimas, que las dejaban abiertas o entreabiertas para combatir las temperaturas nocturnas.

Una vez en el interior de las viviendas el autor sustraía joyas y dinero en metálico, todo ello, mientras los moradores, en su totalidad turistas que pasaban unos días de vacaciones en la costa malagueña, permanecían durmiendo en su interior.

A mediados del mes de julio los investigadores procedieron a la detención de este individuo como supuesto autor de cinco delitos de robo en el interior de viviendas. Posteriormente fue puesto a disposición del titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Fuengirola.