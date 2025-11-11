Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cuartel de la Guardia Civil en Rincón de la Victoria. SUR

Un detenido en Rincón de la Victoria como sospechoso de estafar 40.000 euros con operaciones de ventas de coches: la investigación sigue abierta

La Guardia Civil ha localizado a 2 víctimas de un empresario que se cree que se valía de sociedades a su nombre para los engaños

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Rincón de la Victoria

Martes, 11 de noviembre 2025, 10:32

Comenta

La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para tratar de localizar a afectados por estafas que atribuye a un empresario, dedicado a la compra-venta ... de vehículos. Por el momento, son 2 de las víctimas de estos engaños, tal y como informa la Comandancia de Málaga, que habrían sufrido un perjuicio económico que asciende, en conjunto, a los 40.000 euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Marriott cierra por sorpresa el hotel Salitre Málaga Centro y sus clientes deberán abandonarlo este lunes
  2. 2 Muere un joven de 18 años en un accidente de tráfico en Coín
  3. 3 Unos narcos asaltan por error la casa de una pareja de octogenarios en Málaga: «¿Dónde está la droga?»
  4. 4 Los trabajadores de la EMT anuncian huelga de autobús el primer fin de semana del encendido navideño
  5. 5

    El trámite que tienes que hacer a partir de ahora para volar en Ryanair desde Málaga
  6. 6 Hallan el cadáver de un hombre en Málaga tras acceder los bomberos a su casa porque no respondía a llamadas
  7. 7 El Ayuntamiento de Málaga oferta casi 1.000 tarjetas de transporte con 50 viajes gratis para la EMT: requisitos para conseguirlas y cuándo pedirlas
  8. 8 La nueva oferta de empleo del SAS suma más de 10.200 plazas para el año próximo
  9. 9 El aeropuerto de Málaga conectará este invierno con 135 destinos
  10. 10 La avería de un camión portacoches colapsa la A-7 en Rincón de la Victoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un detenido en Rincón de la Victoria como sospechoso de estafar 40.000 euros con operaciones de ventas de coches: la investigación sigue abierta

Un detenido en Rincón de la Victoria como sospechoso de estafar 40.000 euros con operaciones de ventas de coches: la investigación sigue abierta