Un detenido en Rincón de la Victoria como sospechoso de estafar 40.000 euros con operaciones de ventas de coches: la investigación sigue abierta

La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para tratar de localizar a afectados por estafas que atribuye a un empresario, dedicado a la compra-venta ... de vehículos. Por el momento, son 2 de las víctimas de estos engaños, tal y como informa la Comandancia de Málaga, que habrían sufrido un perjuicio económico que asciende, en conjunto, a los 40.000 euros.

Agentes del puesto principal del municipio de la Gran Málaga lograron detener al sospechoso por los delitos de estafa, falsedad documental y usurpación de estado civil. Las pesquisas comenzaron cuando las personas que aseguran ser los perjudicados por estos engaños interpusieron sendas denuncias a raíz de operaciones para la financiación de coches.

Datos personales

En uno de los casos, el denunciante se interesó por una compra en el concesionario del arrestado, para lo que facilitó datos personales, aunque nunca llegó a cerrar el trato. Al tiempo, este descubrió que se había puesto a su nombre un vehículo sin su permiso, lo que le generó deudas y sanciones.

La segunda supuesta víctima es una mujer que acordó un préstamo de 20.000 euros para la adquisición de un vehículo, según los investigadores del Instituto Armado, engañada por el arrestado que se hizo finalmente con esta cantidad, procedente de la no cancelación de la financiación de la venta, a pesar de que había sido pactado.

Los guardias civiles han averiguado que el detenido empleaba sociedades vinculadas a su nombre para estas operaciones ilícitas y creen que puede haber repetido este sistema de estafas en otros casos, por lo que la investigación está abierta.